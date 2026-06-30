6 capítulos de Daniel Tigre que ayudan a controlar los berrinches de los niños

Los berrinches forman parte del desarrollo infantil y son normales, especialmente entre los 12 meses y los cinco años, según un artículo de Cleveland Clinic. Sin embargo, esto no significa que no existan formas para controlarlos y corregirlos cuando se vuelven exagerados, lo que no siempre implica regaños, sino que a veces la solución está en recurrir a métodos didácticos como los capítulos de Daniel Tigre que tienen grandes enseñanzas sobre el tema.

Los 5 mejores capítulos de Daniel Tigre para que los niños aprendan de los berrinches