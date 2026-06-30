6 capítulos de Daniel Tigre que ayudan a controlar los berrinches de los niños
Las caricaturas también pueden ser grandes aliadas en la educación de tus hijos, como los capítulos de Daniel Tigre que tienen enseñanzas sobre las emociones.
Los berrinches forman parte del desarrollo infantil y son normales, especialmente entre los 12 meses y los cinco años, según un artículo de Cleveland Clinic. Sin embargo, esto no significa que no existan formas para controlarlos y corregirlos cuando se vuelven exagerados, lo que no siempre implica regaños, sino que a veces la solución está en recurrir a métodos didácticos como los capítulos de Daniel Tigre que tienen grandes enseñanzas sobre el tema.
Los 5 mejores capítulos de Daniel Tigre para que los niños aprendan de los berrinches
"Daniel se enoja". Este episodio muestra la forma en que Daniel comprende que el enojo no siempre es una emoción negativa, pero que sí requiere de regulación. Aquí el personaje tiene un método muy útil para calmarse: respira profundamente y cuenta antes de seguir actuando, lo que deja de lección la importancia de controlarse para no lastimar a los demás.
- "Daniel espera su turno". Una buena parte de las rabietas en los niños están motivadas por la falta de paciencia, pues hay veces en que se molestan al tener que esperar. Y en el episodio "Daniel espera su turno", este tierno personaje aprende que no hay nada de malo en no obtener las cosas al momento y que es una virtud que le será mucho más útil que encapricharse.
"Daniel está decepcionado". Cuando los pequeños van descubriendo sus emociones, una que les puede costar trabajo de asimilar es la decepción, pues es un cúmulo de tristeza y enojo que puede desatar berrinches. Así que este uno de los capítulos de Daniel Tigre que vale la pena ver para que se den cuenta de que las situaciones malas también pueden traer valiosas lecciones.
- "Daniel y el gran sentimiento". Hay ocasiones en las que los niños hacen berrinches porque no saben cómo reaccionar a lo que están sintiendo y es la única forma que encuentran de desahogarse. Y en el episodio "Daniel y el gran sentimiento", lo van guiando para que entienda lo que está pasando en lugar de simplemente explotar.
"Daniel comparte con sus amigos". Seguro ya te ha pasado que tus hijos hacen rabietas con sus hermanos o amigos por los juguetes o porque no logran ponerse de acuerdo para un juego. Esta es la premisa de uno de los mejores capítulos de Daniel Tigre para que los niños aprendan de los berrinches, pues muestra que es mucho más fácil hablar con los demás antes de pelear y pasar un mal rato.
- "Daniel aprende a calmarse". Siguiendo con la premisa de que la autoregulación es indispensable para que los pequeños puedan gestionar sus enojos en vez de maximizarlos con gritos y pataletas, el episodio "Daniel aprende a calmarse" enseña sobre herramientas que sirven para tranquilizarse en poco tiempo, como un abrazo, platicar con los papás o hasta estar un ratito a solas mientras respiran con calma.