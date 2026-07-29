6 juegos de mesa de Disney y Pixar ideales para entretener a los niños en vacaciones
¿Vacaciones y niños aburridos? Estos 6 juegos de mesa harán que olviden por un rato las pantallas.
Si en casa hay pequeños fanáticos de Disney y Pixar, existen varias opciones inspiradas en sus personajes favoritos que harán que cada partida sea mucho más emocionante. Desde desafíos de estrategia hasta juegos de habilidad y preguntas, hay alternativas para distintas edades. Las vacaciones son el momento perfecto para compartir tiempo en familia y buscar actividades que mantengan a los niños entretenidos sin depender de las pantallas. Los juegos de mesa siguen siendo una de las mejores opciones porque, además de divertir, ayudan a desarrollar habilidades como la memoria, la estrategia y el trabajo en equipo.
Juegos de Disney y Pixar para disfrutar en familia durante las vacaciones
No importa si son fanáticos de Toy Story, Frozen, Cars o Mickey Mouse, estos juegos transforman cualquier tarde en una aventura llena de risas y retos. Lo mejor es que permiten que padres e hijos participen, haciendo de las vacaciones una oportunidad para crear recuerdos mientras los personajes más queridos de Disney y Pixar cobran vida fuera de la pantalla.
- Disney Villainous. Un juego de estrategia en el que cada jugador controla a un villano clásico de Disney, como Maléfica, Úrsula o Jafar. Cada personaje tiene un objetivo distinto, por lo que cada partida ofrece una experiencia diferente.
- El Legado Pixar. Ideal para quienes conocen las películas del estudio, este juego reúne preguntas, desafíos y pruebas inspiradas en franquicias como Toy Story, Cars, Monsters, Inc. e Intensamente.
- Party & Co Disney. Una versión infantil del popular juego de mesa con actividades de mímica, dibujo, preguntas y pruebas por equipos, pensadas para que toda la familia participe.
- ¿Sabes Quién Es? Disney. Basado en el clásico juego de adivinanzas, los participantes deben descubrir qué personaje tiene el rival haciendo únicamente preguntas que puedan responderse con "sí" o "no".
- Juegos Pixar 10 en 1 de Fotorama. Un paquete que reúne varios clásicos de mesa, como memorama, dominó, oca y otros juegos tradicionales, todos ambientados con personajes de las películas de Pixar.
- Torre Tambaleante de Disney. Este juego pone a prueba el pulso y la concentración. Los jugadores deben retirar bloques de la torre sin hacer que se derrumbe, mientras disfrutan de una edición decorada con personajes de Disney.
Estos juegos ofrecen opciones para diferentes edades y gustos, convirtiéndose en una excelente alternativa para mantener a los niños entretenidos durante las vacaciones mientras fortalecen la convivencia familiar.