6 juegos de mesa de Disney y Pixar ideales para entretener a los niños en vacaciones

Si en casa hay pequeños fanáticos de Disney y Pixar, existen varias opciones inspiradas en sus personajes favoritos que harán que cada partida sea mucho más emocionante. Desde desafíos de estrategia hasta juegos de habilidad y preguntas, hay alternativas para distintas edades. Las vacaciones son el momento perfecto para compartir tiempo en familia y buscar actividades que mantengan a los niños entretenidos sin depender de las pantallas. Los juegos de mesa siguen siendo una de las mejores opciones porque, además de divertir, ayudan a desarrollar habilidades como la memoria, la estrategia y el trabajo en equipo.

Juegos de Disney y Pixar para disfrutar en familia durante las vacaciones

No importa si son fanáticos de Toy Story, Frozen, Cars o Mickey Mouse, estos juegos transforman cualquier tarde en una aventura llena de risas y retos. Lo mejor es que permiten que padres e hijos participen, haciendo de las vacaciones una oportunidad para crear recuerdos mientras los personajes más queridos de Disney y Pixar cobran vida fuera de la pantalla.



Disney Villainous. Un juego de estrategia en el que cada jugador controla a un villano clásico de Disney, como Maléfica, Úrsula o Jafar. Cada personaje tiene un objetivo distinto, por lo que cada partida ofrece una experiencia diferente. El Legado Pixar. Ideal para quienes conocen las películas del estudio, este juego reúne preguntas, desafíos y pruebas inspiradas en franquicias como Toy Story, Cars, Monsters, Inc. e Intensamente.

Party & Co Disney. Una versión infantil del popular juego de mesa con actividades de mímica, dibujo, preguntas y pruebas por equipos, pensadas para que toda la familia participe. ¿Sabes Quién Es? Disney. Basado en el clásico juego de adivinanzas, los participantes deben descubrir qué personaje tiene el rival haciendo únicamente preguntas que puedan responderse con "sí" o "no".

Juegos Pixar 10 en 1 de Fotorama. Un paquete que reúne varios clásicos de mesa, como memorama, dominó, oca y otros juegos tradicionales, todos ambientados con personajes de las películas de Pixar. Torre Tambaleante de Disney. Este juego pone a prueba el pulso y la concentración. Los jugadores deben retirar bloques de la torre sin hacer que se derrumbe, mientras disfrutan de una edición decorada con personajes de Disney.



Estos juegos ofrecen opciones para diferentes edades y gustos, convirtiéndose en una excelente alternativa para mantener a los niños entretenidos durante las vacaciones mientras fortalecen la convivencia familiar.

