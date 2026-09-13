6 juguetes de Peppa Pig y Bluey que enseñan a los niños a ser más ordenados
¿Jugar y aprender a recoger? Estos personajes pueden convertir el orden en parte de la diversión
Lograr que los niños aprendan a recoger sus juguetes puede ser mucho más sencillo cuando el orden forma parte del juego. Algunos productos inspirados en personajes como Peppa Pig y Bluey permiten crear pequeñas rutinas en las que los niños acomodan objetos, clasifican accesorios y devuelven cada pieza a su lugar después de jugar.
Juguetes de Peppa Pig y Bluey para fomentar el orden en los más pequeños del hogar
La clave está en aprovechar el momento en que termina el juego para convertir la organización en parte de la actividad. Estas seis opciones de Bluey y Peppa Pig pueden ayudar a que recoger, clasificar y guardar los objetos sea una acción cotidiana y no solamente una obligación.
- Mesa personalizada de Peppa Pig. Una mesa infantil inspirada en Peppa Pig puede convertirse en un espacio propio para realizar actividades, leer o dibujar. Al tener un lugar específico para sus libros, colores y otros materiales, los niños pueden comenzar a identificar que cada objeto tiene un sitio determinado. Además, recoger los útiles al terminar una actividad permite establecer una rutina sencilla: utilizar, terminar y guardar. El hecho de contar con un espacio adaptado a ellos también puede facilitar que participen por sí mismos en la organización.
- Cocina de juguete de Bluey. Las cocinas de juguete suelen incluir numerosos accesorios, como platos, vasos, cubiertos y alimentos de simulación. En el caso de una cocina inspirada en Bluey, todos estos elementos pueden utilizarse para representar una comida y, posteriormente, recoger la “cocina”. El juego simbólico permite plantear una dinámica muy sencilla: preparar los alimentos, utilizar los utensilios y después devolver cada pieza a su lugar. Así, guardar los accesorios se convierte en parte de la historia y no en una tarea separada del juego.
- Casa de Peppa Pig con figuras y accesorios. Una casa de juguete con habitaciones, muebles y figuras de Peppa Pig ofrece diferentes escenarios para representar actividades cotidianas. Los niños pueden jugar a dormir, comer, cocinar o acomodar una habitación. Los pequeños muebles y accesorios también requieren cierta organización para evitar que terminen desperdigados. Al finalizar, pueden recoger las figuras y colocar cada objeto nuevamente dentro de la casa o en el espacio que corresponde, asociando el orden con las acciones que representan durante el juego.
- Maletín médico de Bluey o Peppa Pig. Los maletines médicos de juguete reúnen diferentes accesorios en un espacio reducido: estetoscopio, vendas, instrumentos y otros elementos para jugar a ser médico. Después de terminar una consulta imaginaria, el niño puede guardar nuevamente cada pieza dentro del maletín. Esta dinámica ayuda a reforzar la idea de que los objetos utilizados durante una actividad deben regresar a su lugar cuando esta termina. Además, al tratarse de piezas pequeñas, resulta sencillo establecer una regla durante el juego: todo el equipo médico debe quedar guardado antes de comenzar otra aventura.
- Caja o contenedor organizador de Peppa Pig o Bluey. Un contenedor decorado con sus personajes favoritos puede ser una herramienta práctica para crear un lugar específico para sus juguetes. La idea es sencilla: los objetos de Peppa Pig o Bluey tienen una caja determinada y, una vez que termina el juego, deben regresar a ella. Para los niños pequeños, esta asociación visual puede hacer más fácil identificar dónde guardar sus pertenencias. Incluso se puede incorporar como parte de la rutina diaria: recoger los juguetes, colocarlos en el contenedor y dejar despejado el espacio de juego.
- Sets de construcción y escenarios de Peppa Pig o Bluey. Los sets que incluyen varias piezas, figuras y accesorios ofrecen otra oportunidad para trabajar la organización. Mientras el niño construye un escenario o desarrolla una historia, puede mantener juntas las piezas que necesita y, al terminar, desmontar o recoger el conjunto. Guardar los elementos en su caja original también ayuda a reducir el riesgo de que algunas piezas se pierdan. Una buena rutina consiste en reservar los últimos minutos del juego para comprobar que no falte ningún accesorio antes de guardar el set.