En el mercado hay 6 juguetes de Peppa Pig y Paw Patrol ideales para reducir el estrés en los niños, que pueden jugar después de un día de clases o tras realizar tareas del hogar. Mientras que estas otras 4 piezas enseñan a los pequeños a respetar a los mayores.

Las figuras de personajes conocidos pueden utilizarse como punto de partida para crear historias, representar situaciones cotidianas y hablar sobre emociones. Mientras que estos 6 juguetes de Paw Patrol ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices.

6 juguetes de Peppa Pig y Paw Patrol ideales para reducir el estrés en los niños|IA

Los juguetes para reducir el estrés

1. Figura de Peppa: Una figura individual puede representar escenas familiares, juegos cotidianos o escenarios inventados. Ese juguete puede servir para que el adulto pregunte al pequeño qué siente el personaje o qué podría hacer ante un problema.

2. Set de Peppa y sus personajes: Un conjunto con varias figuras amplía las posibilidades del juego simbólico porque permite que el niño represente conversaciones entre distintos personajes. En este caso, el adulto puede participar sin dirigir toda la historia y dejar que el menor decida qué ocurre.

3. Jardín y casa del árbol de Peppa: Este set combina construcción con personajes y escenarios. Con este juguete se puede construir un espacio, modificarlo y después crear historias con los personajes, dos actividades que requieren atención y manipulación de objetos.

4. Search & Rescue Pup Squad Racers: El fabricante los presenta como parte de la colección de vehículos de la franquicia y los vincula con aventuras de rescate. La presencia de varios vehículos permite crear misiones distintas y asignar funciones a cada personaje dentro de una historia.

5. Zuma Rescue Hovercraft. Este vehículo representa a Zuma y está diseñado para recrear misiones de rescate. El producto forma parte del catálogo oficial de Spin Master y está dirigido a niños que disfrutan de vehículos y escenarios de acción.

6. Paw Patrol Lookout Tower: La torre de vigilancia mide aproximadamente 20 pulgadas de alto e incluye dos figuras de Chase, un vehículo policial, tres tarjetas de misión y tres discos de periscopio.