6 juguetes de Super Mario Bros para regalar en cualquier ocasión (por menos de 400 pesos)

Super Mario Bros. es uno de los personajes que nunca pasan de moda y no por nada sus películas fueron todo un éxito entre niños y adultos. Por eso, elegir juguetes inspirados en el universo de Mario puede ser una excelente idea para sorprender a los pequeños en cumpleaños, celebraciones especiales o como recompensa por su buen comportamiento.

Además, optar por juegos dinámicos que ayuden a desarrollar la imaginación y creatividad siempre será una gran alternativa. Aquí te dejamos algunas opciones, desde juguetes económicos hasta manualidades que puedes hacer en casa.

¿Cuáles son los juguetes de Super Mario Bros para regalar?

Gracias al furor que provocó la película de Super Mario Bros., los juguetes de Super Mario Bros. se volvieron muy populares en supermercados, jugueterías y tiendas departamentales, por lo que son fáciles de encontrar. Estas son algunas opciones que cuestan menos de 400 pesos:

Rompecabezas panorámico de Super Mario Galaxy: viene en una caja metálica e incluye tres secciones en una sola imagen. Los niños podrán armar personajes como Yoshi, Mario, Peach y Luigi. Su precio ronda los 249 pesos.

Juguetes originales de Mario bros.|(ESPECIAL) Pista Hot Wheels de Mario Bros: recrea las carreras del famoso videojuego Mario Kart en un circuito inspirado en la selva. Incluye uno de los vehículos para comenzar a jugar de inmediato. Su costo aproximado es de 336 pesos. Set de Lego campamento de Mario Bros: incluye personajes armables y una construcción temática de campamento. Es ideal para que los niños creen sus propias aventuras y desarrollen su imaginación mientras juegan.

Otras ideas de juguetes de Super Mario Bros hechos a mano

Si no tienes tiempo de ir al supermercado o cuentas con un presupuesto limitado, no te preocupes. También puedes crear manualidades inspiradas en Super Mario Bros desde casa con materiales sencillos y económicos.