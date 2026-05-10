6 juguetes de Super Mario Bros para regalar en cualquier ocasión (por menos de 400 pesos)
Dales un día de diversión y alegría con estas ideas originales, pero también con opciones económicas que te salvarán de un apuro
Super Mario Bros. es uno de los personajes que nunca pasan de moda y no por nada sus películas fueron todo un éxito entre niños y adultos. Por eso, elegir juguetes inspirados en el universo de Mario puede ser una excelente idea para sorprender a los pequeños en cumpleaños, celebraciones especiales o como recompensa por su buen comportamiento.
Además, optar por juegos dinámicos que ayuden a desarrollar la imaginación y creatividad siempre será una gran alternativa. Aquí te dejamos algunas opciones, desde juguetes económicos hasta manualidades que puedes hacer en casa.
¿Cuáles son los juguetes de Super Mario Bros para regalar?
Gracias al furor que provocó la película de Super Mario Bros., los juguetes de Super Mario Bros. se volvieron muy populares en supermercados, jugueterías y tiendas departamentales, por lo que son fáciles de encontrar. Estas son algunas opciones que cuestan menos de 400 pesos:
- Rompecabezas panorámico de Super Mario Galaxy: viene en una caja metálica e incluye tres secciones en una sola imagen. Los niños podrán armar personajes como Yoshi, Mario, Peach y Luigi. Su precio ronda los 249 pesos.
- Pista Hot Wheels de Mario Bros: recrea las carreras del famoso videojuego Mario Kart en un circuito inspirado en la selva. Incluye uno de los vehículos para comenzar a jugar de inmediato. Su costo aproximado es de 336 pesos.
- Set de Lego campamento de Mario Bros: incluye personajes armables y una construcción temática de campamento. Es ideal para que los niños creen sus propias aventuras y desarrollen su imaginación mientras juegan.
Otras ideas de juguetes de Super Mario Bros hechos a mano
Si no tienes tiempo de ir al supermercado o cuentas con un presupuesto limitado, no te preocupes. También puedes crear manualidades inspiradas en Super Mario Bros desde casa con materiales sencillos y económicos.
- 4. Pista de obstáculos de Super Mario Bros: Crea un circuito inspirado en los niveles del videojuego usando cajas de cartón, tubos de papel y vasos desechables. Pinta plataformas, bloques con signo de interrogación y tuberías verdes. Después, utiliza una figura pequeña de Mario o una tapa decorada como personaje para recorrer el camino, saltar obstáculos y recolectar monedas de papel dorado. Además de divertida, puede funcionar como decoración temática.
- 5. Marionetas de dedo de Mario y Luig: iHaz pequeños títeres utilizando fieltro, foami o cartulina. Recorta las figuras de Mario, Luigi, Peach y Bowser, pega las piezas y deja espacio para introducir los dedos. Agrega detalles como gorras, bigotes y overoles con plumones o pintura. Son perfectos para inventar historias y recrear aventuras del videojuego.
- 6. Caja sorpresa estilo bloque “?”: Diseña un cubo de cartón inspirado en los famosos bloques amarillos de Super Mario Bros.. Forra la caja con papel amarillo y dibuja los signos de interrogación en cada lado. Dentro puedes guardar dulces, monedas de chocolate, stickers o mini juguetes. También puede convertirse en una pequeña piñata o en una caja sorpresa para regalos temáticos.