Las producciones preescolares recurren con frecuencia a situaciones cotidianas para mostrar hábitos relacionados con el entorno, como lo son estos 7 capítulos de Bluey y Peppa Pig que enseñan a los niños a cuidar la naturaleza. Mientras que estos 4 episodios de Plim Plim son ideales para que los niños respeten, compartan y ayuden.

Entre estas historias aparecen actividades como sembrar, separar residuos, observar insectos, explorar bosques y conocer distintos elementos de los ecosistemas. Mientras que estos 6 capítulos de Bluey y Masha y el Oso enseñan a los niños sobre la seguridad.

7 capítulos de Bluey y Peppa Pig que enseñan a los niños a cuidar la naturaleza|Panadería

Capítulos para cuidar la naturaleza

1. Gardening: Muestra a Peppa y George mientras ayudan al abuelo en su jardín. La historia incluye una explicación sobre el origen de las plantas a partir de una semilla y Peppa planta una semilla de fresa.

2. Recycling: En esta historia, Mummy Pig explica a Peppa y George que las botellas deben colocarse en un recipiente especial para su reciclaje; los periódicos viejos y las latas también reciben recipientes distintos.

3. Nature Trail: Presenta a la familia de Peppa durante una salida al bosque. Peppa y George encuentran rastros dejados por aves y hormigas y, después de perderse, utilizan sus propias huellas para regresar hasta el lugar donde habían hecho el picnic.

4. The Weekend: Durante un juego en el jardín, Bingo descubre un insecto hoja y queda sorprendida por su apariencia; después intenta mostrarle el animal a su padre, pero este se encuentra distraído y el insecto se marcha.

7 capítulos de Bluey y Peppa Pig que enseñan a los niños a cuidar la naturaleza|Panadería

5. The Creek: Presenta a Bluey, Bingo y Mackenzie durante una excursión hacia un arroyo. Al principio, Bluey siente rechazo ante los insectos y el paisaje poco familiar, pero posteriormente descubre distintos elementos del entorno natural y disfruta del lugar.

6. Stumpfest: Bandit, Uncle Stripe y Lucky's Dad planean retirar un tocón del jardín, pero Bluey, Bingo y Muffin ocupan ese espacio para jugar a tener un salón de belleza.

7. The Dump: Durante una visita al depósito, Bluey descubre que su padre está desechando dibujos antiguos. Bandit le explica después que el papel se recicla para que otros pequeños puedan utilizarlo para sus propios dibujos.