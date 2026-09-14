7 capítulos de Bluey y Plim Plim que enseñan a los niños a valorar la comida
¿Cómo enseñarles a valorar lo que tienen en el plato sin regaños? Estas historias infantiles pueden ser un buen comienzo
Enseñar a los niños a valorar la comida no significa únicamente pedirles que terminen todo lo que hay en el plato. También implica ayudarles a entender que los alimentos forman parte de momentos importantes, que requieren preparación y que existen muchas formas de disfrutarlos. Las series infantiles pueden convertirse en una herramienta entretenida para abordar este tema. Bluey y Plim Plim tienen capítulos y contenidos musicales que permiten hablar con los pequeños sobre los alimentos, probar nuevas opciones y apreciar lo que llega a la mesa, todo a través de historias y juegos fáciles de comprender.
Cuáles son los mejores capítulos de Bluey y Plim Plim para hablar sobre el valor de la comida con los más pequeños del hogar
Estas opciones pueden servir como punto de partida para conversar con los niños después de verlas. Algunos capítulos de Bluey y Plim Plim se enfocan directamente en los alimentos, mientras que otras permiten reflexionar sobre la preparación, la convivencia y la importancia de disfrutar lo que comemos.
- Bluey – “Barbecue”. En este episodio, Bingo se encarga de preparar una ensalada para una comida familiar y comienza a buscar distintos ingredientes. La historia permite mostrar que preparar los alimentos también puede ser una actividad divertida y que existe una gran variedad de ingredientes para descubrir. Es una buena oportunidad para hablar con los niños sobre las frutas y verduras, sus colores, sabores y texturas, además de invitarlos a participar en pequeñas tareas de preparación adecuadas para su edad.
- Bluey – “Takeaway”. Bluey y Bingo acompañan a Bandit mientras esperan que esté lista la comida para llevar. La situación parece sencilla, pero el episodio permite hablar sobre la paciencia y sobre disfrutar los momentos relacionados con la comida sin convertirlos únicamente en una cuestión de terminar rápido. Después de verlo, se puede conversar con los pequeños sobre esperar por los alimentos y disfrutar una comida en familia.
- Bluey – “Born Yesterday”. En “Born Yesterday”, Bandit comienza a experimentar el mundo como si acabara de nacer. Entre sus descubrimientos está precisamente el placer de comer. El episodio puede utilizarse para recordarles a los niños que los alimentos también pueden ser una experiencia para descubrir sabores, aromas y texturas. En lugar de obligarlos a comer algo que no quieren, se puede aprovechar la historia para animarlos a conocer nuevos alimentos poco a poco.
- Bluey – “Fancy Restaurant”. Bluey y Bingo convierten su juego en un restaurante y preparan toda una experiencia para sus padres. La historia muestra que detrás de una comida también puede existir creatividad, organización y dedicación. Este capítulo permite explicar que los alimentos no aparecen simplemente en la mesa: alguien tuvo que elegirlos, prepararlos y servirlos. Además, jugar a cocinar puede ayudar a que los niños tengan una relación más cercana y positiva con la comida.
- Bluey – “Los espárragos mágicos”. Este corto gira alrededor de una comida familiar y de los vegetales, utilizando el juego como recurso para acercar a los pequeños a un alimento que quizá no siempre resulta atractivo para ellos. Puede servir para hablar sobre la importancia de conocer diferentes verduras y permitir que los niños exploren nuevos sabores sin presentar la comida como un castigo o una obligación.
- Plim Plim – “El baile de las frutas”. Las frutas se convierten en protagonistas de una canción en la que los pequeños pueden identificarlas mientras bailan y se divierten. Este tipo de contenido es útil para familiarizar a los niños con distintos alimentos de una manera sencilla. Además, después de verlo se puede jugar a reconocer frutas en casa, hablar de sus colores o incluso preparar juntos una pequeña ensalada de frutas.
- Plim Plim – “El baile de la ensalada”. En este contenido musical, Plim Plim acerca a los niños a diferentes ingredientes a través de una dinámica divertida y fácil de seguir. La canción puede servir para presentar las verduras de una forma positiva y despertar curiosidad por los ingredientes que forman parte de una ensalada. Incluso puede complementarse con una actividad en la que los pequeños ayuden a elegir algunos ingredientes para preparar una en casa.