7 enseñanzas sobre los maestros que Bluey nos dejó y que llegaron con fuerza al corazón de los fans

Está claro para todo el mundo que Bluey se ha convertido en mucho más que una caricatura infantil. Solo basta con ver un episodio para descubrir que la serie australiana busca hablar sobre las emociones, la crianza y el aprendizaje de una forma tan hermosa que logra conectar tanto con los niños como con los adultos. Es por eso que ahora que se acerca el Día del Maestro hemos decidido hablar de cómo esta parte de la vida de los niños se retrata a la perfección en la caricatura. Ya sea junto a Calipso o entre los niños en dinámicas escolares, Bluey dejó varias enseñanzas que recuerdan por qué los buenos profesores pueden marcar la vida de una persona para siempre.

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Estas son las 7 mejores enseñanzas sobre los maestros y la vida escolar que dejó Bluey

7. Un buen maestro escucha antes de corregir

Los maestros en Bluey nunca reaccionan desde el enojo. Calipso siempre observa primero, escucha después y entiende las emociones de sus pequeños alumnos, para luego resolver junto a ellos sus conflictos.

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6. Cada niño aprende de forma distinta

Uno de los mensajes más relevantes de la serie es que todos aprendemos diferente. En Bluey siempre se nos enseña que no todos aprenden igual, no socializan igual y no todos necesitan el mismo tipo de ayuda.

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5. La paciencia puede cambiarle el día a alguien

Hay situaciones en las que puede ser difícil comprender a alguien, pero Calipso siempre demuestra que nunca hay que gritar ni humillar a los alumnos. La paciencia genera confianza y eso los lleva a no tener miedo y aprender mejor. Recordemos, el cariño educa.

El mejor momento para ver Bluey|Panadería

4. Jugar también es aprender

Algo que en Bluey se repite mucho es que el juego nunca es una pérdida de tiempo, sino más bien es la mejor forma de aprender. Esto, ya que a través de la imaginación los niños aprenden a resolver sus problemas y mejorar su creatividad.

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3. La inteligencia emocional importa tanto como las calificaciones

En Bluey importa muchísimo cómo se sienten los personajes y un maestro te puede ayudar a aprender a manejar la ansiedad, mejorar la autoestima y construir confianza.

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2. Los mejores maestros hacen sentir seguros a sus alumnos

En muchos episodios se muestra que la escuela puede convertirse en un espacio seguro cuando existe empatía. Está comprobado que estar en un ambiente donde la gente comprende tus sentimientos y emociones ayuda mucho a la vida de un niño.

Puedes ver capítulos completos de Bluey en Azteca 7. |Panadería

1. Un gran maestro puede acompañarte para siempre

Lo más importante de todo: los maestros no solo enseñan materias, también inspiran, motivan y ayudan a crecer emocionalmente. Es por eso que Bluey y todo el público en general lograron conectar profundamente.