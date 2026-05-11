5 capítulos de Bluey donde Calipso nos enseña por qué los maestros son tan importantes

Todos sabemos a estas alturas que Bluey no solo es una serie que conquistó a las niñas y niños de todo el mundo, sino que también se convirtió en una caricatura que ha cautivado a muchísimos adultos gracias a las lecciones emocionales que deja en cada episodio. Dentro de todo el universo de personajes, hay una en particular que se gana el cariño del público por representar a esos maestros que cambian vidas: Calipso. Su paciencia, sensibilidad y manera de enseñar hacen que muchos capítulos sean perfectos para recordar la importancia de los profesores, especialmente en estos días que se acerca el Día del Maestro.

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Bluey: Los mejores 5 capítulos de Calipso que te harán valorar a los maestros

Estos son los 5 mejores capítulos de Bluey que honran las grandes enseñanzas de los maestros:

5. Calipso

En este capítulo, que literalmente lleva su nombre, nos enseña cómo Calipso observa a cada niño, entiende sus emociones y los guía sin imponer reglas o ideales. Lo más bonito de todo es que casi nunca interviene directamente en sus vidas, más que cuando estos piden ayuda y cuando los ayuda a aprender solos.

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4. Tipo de escuelas

Este capítulo nos muestra el enorme impacto que tiene el ambiente escolar en los niños. Calipso aparece como una maestra muy tranquila y comprensiva que convierte la escuela en un espacio seguro para experimentar, imaginar y equivocarse sin miedo.

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3. Ejercito

En este episodio, Calipso enseña a Jack, un niño al que le cuesta adaptarse y encajar, a concentrarse e integrarse. Sin juzgarlo, ni hacerlo sentir menos, le da confianza y lo hace sentir valioso al ayudarlo a encontrar su lugar.

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2. Exploradores

Este capítulo deja en claro que cada niño aprende de forma distinta. Calipso es una maestra que lo entiende a la perfección, por lo que adapta la forma de enseñar a sus necesidades sin meter ningún tipo de presión.

Espacio

Este podría ser uno de los capítulos más profundos de Bluey. Aunque Calipso aparece poco en este episodio, su presencia emocional funciona como guía de uno de los niños que menos se sabe expresar.

¿Dónde ver Bluey?

No te pierdas de lunes a jueves a partir de las 8:30 am los mejores capítulos de Bluey a través de la pantalla de Azteca 7.