7 ideas de juguetes de Minions para regalarles a los niños por menos de 400 pesos

Los Minions nunca pasan de moda y siempre son una excelente idea para regalar a los niños que adoran las aventuras de Mi Villano Favorito. Por eso, si quieres sorprenderlos sin gastar demasiado, existen varias opciones económicas y divertidas que puedes encontrar fácilmente o incluso hacer desde casa. La famosa película animada también es una gran opción para consentir a los pequeños en cumpleaños o premiarlos por su buen comportamiento.

¿Cuáles son los juguetes de Minions para regalar por menos de 400 pesos?

Los juguetes originales de Minions son muy populares y se encuentran fácilmente en tiendas departamentales, supermercados y plataformas de envío. Después de temporadas de ofertas, todavía es posible hallar buenos precios en algunos productos inspirados en los personajes amarillos de Mi Villano Favorito. Estas son algunas ideas destacadas:

Figuras de Minions: son 10 figuras de Minions vestidos como diferentes personajes que aparecen en la película. Con ellos, los niños pueden crear sus propias historias inspiradas en el universo de Gru. Su precio ronda los 278 pesos. Juguete de Minions para coche con sonido: es una esfera con sonidos de la película y un divertido Minion en la parte superior. Está recomendado para niños de preescolar y hasta los 8 años. Tiene un costo aproximado de 326 pesos.

Los juguetes originales que puedes encontrar en supermercados y plataformas.|(ESPECIAL) Juguete sorpresa de Minions: incluye figuras de Minions amarillos y morados inspirados en la película, junto con sus versiones tipo muñeco “real”. El set cuesta alrededor de 287 pesos. Disparador de “pedos” de Minions: se trata de una bocina con ocho sonidos graciosos para que los niños jueguen y hagan travesuras. Es uno de los juguetes más divertidos y económicos de la lista. Se recomienda para mayores de 4 años y cuesta aproximadamente 210 pesos.

Otras ideas de juguetes de Minions hechos a mano

Si no tienes tiempo de ir al supermercado o el presupuesto es limitado, no te preocupes. También existen ideas creativas de juguetes hechos a mano que puedes realizar fácilmente desde casa usando materiales reciclados o ropa vieja.

Muñequitos de Minions para dedos: estas pequeñas marionetas pueden hacerse con tela de ropa que ya no uses. Los niños pueden utilizarlas para crear diálogos y juegos divertidos en casa. Cubos de papel con diseño de Minion: esta actividad ayuda a estimular la creatividad y el desarrollo de los pequeños, además de que al final obtendrán un juguete decorativo para su habitación. Peluche de Minions con tela reciclada: puedes coser y rellenar un peluche inspirado en alguno de los personajes de la película y agregarle un corazón con la frase “Para tú”, una de las expresiones más tiernas de la saga.