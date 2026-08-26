7 juguetes de Masha y el Oso y Bluey que enseñan a los niños a tener perseverancia
Si quieres mejorar la paciencia de los niños y que no se den por vencidos al momento en que algo les sale mal, estos son los mejores juguetes para conseguirlo.
La perseverancia es uno de los valores que es importante fortalecer desde temprana edad, pues de esta forma se les va enseñando a los niños a no rendirse a la primera, sino seguir intentando en búsqueda de alcanzar sus metas, por más pequeñas que parezcan. Y una forma sencilla de fortalecer este aspecto, son los juguetes de personajes tipo Masha y el Oso o Bluey, que les permiten practicar mientras se divierten.
Lo 7 mejores juguetes de Bluey o Masha y el Oso para que los niños aprendan de perseverancia
- Rompecabezas de Bluey. Para armar un rompecabezas, se requiere de observar, probar y corregir para conseguir la imagen ideal. Es por esto que las actividades didáticas son excelentes para que los niños no se rindan al primer intento.
- Bloques de construcción. Los bloques y piezas para construir permiten que los niños fortalezcan su creatividad y coordinación manual, pero también son de los juguetes que sirven muy bien para practicar la perseverancia en los niños. Y para que sea algo divertido, está la opción de conseguir modelos temáticos con Bluey o Masha y el Oso.
Memorama de Masha y el Oso. Los memoramas son de los juegos de mesa que garantizan el entretenimiento de los pequeños por un buen rato, al mismo tiempo que contribuyen a mejorar algunas cualidades de su personalidad. Por ejemplo, al ir volteando las cartas y tratando de memorizarlas, podrán darse cuenta de la importancia de seguir intentándolo.
- Juego de encajar piezas. Casi nadie lo considera, pero los juguetes que consisten en el ensamblado de piezas son una excelente alternativa para enseñarle a los niños de perseverancia y se pueden fusionar con sus personajes favoritos, como Masha y el Oso o Bluey. Esto porque tienen que ir probando distintas posiciones hasta encontrar el sitio adecuado y demuestra que la clave para alcanzar las metas, casi siempre es seguir intentándolo.
- Torres de equilibrio con Bluey. Si tus hijos ya son un poco más grandes, entonces las torres que combinan destreza y equilibrio son la mejor opción para que los menores se vuelvan perserverantes. La clave está en que hay que probar diferentes movimientos para que nada se derrumbe y tratar de solucionar errores, más allá de molestarse.
Juguetes de pesca. Aunque ir de pesca con la familia no es un plan accesible para todos, se trata de una actividad que fusiona coordinación con concentración. Así que una buena idea de juguetes de Masha y el Oso o Bluey para mejorar la perseverancia de los niños, es hacer un set casero que les dará horas de diversión.
- Libros de ejercicios mentales de Masha y el Oso. Si no quieres recurrir a los juguetes tradicionales y prefieres algo que se enfoque más en las habilidades visuales, prueba con un libro de actividades inspirado en Masha y el Oso. Estos incluyen sopas de letras, laberintos y crucigramas, con los que se irán volviendo perseveranntes mientras tratan de atinar a los resultados.