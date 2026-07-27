4 juegos de cartas de Bluey y Peppa Pig que son perfectos para niños pequeños
Si ya no sabes cómo entretener a tus hijos estas vacaciones para que no se aburran, intenta con estos ingeniosos juegos de cartas temáticos de caricaturas.
La temporada de vacaciones de verano 2026 son una gran oportunidad para que los niños disfruten de su tiempo libre y conozcan nuevos juegos que los mantengan entretenidos por horas. Así que si quieres que tus hijos se diviertan con actividades fuera de lo tradicional, puedes hacerles sus propias cartas inspiradas en caricaturas entrañables, como Bluey y Peppa Pig, para que así ejerciten su mente de manera natural.
Los 4 mejores juegos con cartas de Peppa Pig y Bluey para las vacaciones
Memorama de Bluey. El clásico juego de memorama se reinventa con cartas de Bluey y Bingo, las hermanas más simpáticas de las series infantiles. Necesitas cartulina, pegamento, tijeras y algunas imágenes impresas a color. Por si fuera poco, estas dinámicas ayudan a que los menores fortalezcan su retención a corto plazo, según explica Harvard Graduate School of Education.
- UNO temático de Peppa Pig. Si tus hijos son fanáticos del UNO y quieres aumentarle la diversión a este juego, puedes armar una versión única que tenga como protagonistas a Peppa Pig. Toma como referencia las cartas normales y recrea en pedazos de cartulina, asegurándote de incluir los premios y castigos que lo hacen tan entretenido. También puedes usar a Bluey como el personaje principal para darle vida a ingeniosos juguetes.
Cartas con retos de Peppa Pig. Contrario a lo que muchos piensan, los juegos de mesa no son nada aburridos, mucho menos cuando se fusionan incentivos que resultan sumamente atractivos a los niños. Y una idea que nunca falla son las cartas con retos de Peppa Pig. La idea es que cada ficha tenga un premio o reto, como tener que dar saltos, inventar una historia o llevarse una recompensa, todo conforme van sacando las fichas.
- Juego de secuencias de Bluey. Otra de las mejores alternativas para crear juegos con Bluey son las cartas de secuencias con diferentes escenas en cada cara. El chiste de estas actividades es que encuentren el orden correcto tomando como referencia la lógica del tiempo. Por ejemplo, que incluyan momentos del día y la noche para que vayan descifrando cuál va primero.