6 juguetes de Masha y el Oso para que los niños desarrollen habilidades visuales
El desarrollo a temprana edad es muy importante y una forma divertida para estimular los sentidos, son los juguetes con personajes de caricaturas infantiles.
El aprendizaje mediante la diversión es buenísimo para los niños pequeños, en especial cuando se trata de fortalecer los sentidos, pues esto influye directamente en un buen desarrollo. En el caso de la vista y cuando no se requieren tratamientos especiales, los juguetes de personajes como Masha y el Oso son una excelente alternativa para tener una visión clara y cómoda, que a su vez les da la confianza para explorar los alrededores, según explica The Eyedoctors Optometrists.
¿Cómo ejercitar la visión de los niños con métodos divertidos? Los 6 mejores juguetes de Masha y el Oso para lograrlo
Rompecabezas. Si se trata de juguetes que son perfectos para niños pequeños porque estimulan todos sus sentidos, los rompecabezas son grandes aliados para que aprendan y cuando son diseños de sus caricaturas favoritas igual que Masha y el Oso, les garantizan diversión. En cuanto a los beneficios para la vista, está la capacidad de entrenar ambos ojos para que trabajen juntos y fortalece la coordinación, de acuerdo con datos de Child Development Institute.
- Libro para colorear. Para los niños que prefieren las actividades creativas y que pongan a prueba su imaginación, entonces los libros para colorear con los personajes de Masha y el Oso podría ser una buena opción fuera de los juguetes tradicionales para ejercitar la vista. Esto porque requiere de atención al detalle para seguir las líneas y precisión para combinar los tonos.
Memorama. Las cartas de memoria son ideales para trabajar la atención visual en los niños y una forma de que se interesen en esta actividad, es con los diseños de personajes animados. También estimula la concentración y atención, tal como explica Raising Child Network.
- Bloques de construcción. Para mantener un buen rato entretenidos a los niños y que fortalezcan el sentido de la vista, los bloques de plástico son de los mejores juguetes para los pequeños. Solo hay que conseguir modelos temáticos de sus caricaturas favoritas como Masha y el Oso para que se entusiasmen con la idea de armar estructuras de todo tipo.
Lotería clásica. Los juegos tradicionales no son para nada anticuados y siempre se pueden renovar cuando están inspirados en personajes infantiles emblemáticos. Por ejemplo, la lotería, que invita a que los niños estén concentrados y refuerza la visión mientras tratan de encontrar el tablero ganador, según información de Yolo Library.
- Dominó temático de Masha y el Oso. Los juguetes de dominó ilustrado con imágenes de Masha y el Oso combinan la diversión con el aprendizaje para los niños. Esto porque la dinámica va de posicionar las fichas correctamente y la vista se vuelve imprescindible para encontrar los movimientos precisos, todo mientras pasan un buen rato alejados de las pantallas.