7 juguetes de PJ Masks que sí están de moda por menos de 500 pesos
Sorprende a los niños con estas ideas de juegos originales, pero también con opciones que puedes hacer en casa con manualidades
Si tus hijos merecen un regalo por su cumpleaños o simplemente quieres compartir un día especial con ellos, seguramente has pensado en qué juguete regalarles. PJ Masks, los famosos personajes animados que combaten el crimen en pijama, pueden ser una excelente opción. Su popularidad se debe a lo divertida que es la caricatura y a cómo los pequeños disfrutan imitar a sus héroes favoritos. Por eso, aquí te compartimos algunas ideas que puedes conseguir por menos de 500 pesos.
¿Cuáles son los juguetes de PJ Masks para regalar?
Muchos de los juguetes originales de PJ Masks pueden encontrarse en tiendas departamentales y plataformas de envío. Hay opciones económicas, divertidas y perfectas para diferentes edades. Estas son algunas ideas:
- Vehículo de PJ Masks: es un coche didáctico inspirado en Catboy, uno de los personajes principales. Incluye su figura de acción para recrear historias de la caricatura y está recomendado para niños mayores de 3 años. Su precio ronda los 241 pesos.
- Muñecos de PJ Masks: se trata de un paquete con seis figuras de acción de los personajes principales, incluidos los protagonistas. Cada figura mide aproximadamente 8 centímetros y está recomendada para niños de entre 5 y 14 años. Su costo es de unos 217 pesos.
- Tonies de Catboy de PJ Masks: es una figura de juguete con audios integrados que puede utilizarse tanto para jugar como para decorar la habitación del niño. Tiene un precio aproximado de 440 pesos.
- Mochila peluche de PJ Masks: también conocida como mini backpack, sirve para guardar objetos pequeños y llevarla a todos lados, aunque también funciona como un peluche temático. Su costo ronda los 264 pesos.
Otras ideas de juguetes de PJ Masks hechos a mano
Si tu presupuesto es más limitado, no te preocupes. También existen manualidades inspiradas en PJ Masks que puedes hacer desde casa con materiales sencillos y económicos. Además de ser divertidas, ayudan a estimular la creatividad de los niños.
- 1. Máscaras de PJ Masks con foami: Crea máscaras de Catboy, Owlette y Gekko usando foami, cartulina o fieltro. Recorta la forma del antifaz, pinta los detalles característicos de cada personaje y agrega un elástico para que los niños puedan usarlas mientras juegan a ser superhéroes. Es una manualidad sencilla que fomenta el juego de roles y la imaginación.
- 2. Lanzadores de discos de héroes: Con tubos de cartón de papel higiénico, pintura y tapas de plástico puedes fabricar pequeños lanzadores inspirados en los gadgets de PJ Masks. Solo debes decorar los tubos con los colores de los personajes y crear discos de cartón para lanzarlos. Los pequeños podrán inventar misiones y competencias desde casa.
- 3. Mini vehículos de PJ Masks con cajas recicladas: Usa cajas pequeñas de cartón, tapas de botellas y pintura para construir vehículos inspirados en el Cat-Car, el Owl Glider o el Gekko-Mobile. Agrega detalles con papel de colores y plumones para personalizarlos. Además de entretenida, esta actividad ayuda a desarrollar la coordinación y creatividad de los niños.