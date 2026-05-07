7 juguetes de PJ Masks que sí están de moda por menos de 500 pesos

Si tus hijos merecen un regalo por su cumpleaños o simplemente quieres compartir un día especial con ellos, seguramente has pensado en qué juguete regalarles. PJ Masks, los famosos personajes animados que combaten el crimen en pijama, pueden ser una excelente opción. Su popularidad se debe a lo divertida que es la caricatura y a cómo los pequeños disfrutan imitar a sus héroes favoritos. Por eso, aquí te compartimos algunas ideas que puedes conseguir por menos de 500 pesos.

¿Cuáles son los juguetes de PJ Masks para regalar?

Muchos de los juguetes originales de PJ Masks pueden encontrarse en tiendas departamentales y plataformas de envío. Hay opciones económicas , divertidas y perfectas para diferentes edades. Estas son algunas ideas:

Vehículo de PJ Masks: es un coche didáctico inspirado en Catboy, uno de los personajes principales. Incluye su figura de acción para recrear historias de la caricatura y está recomendado para niños mayores de 3 años. Su precio ronda los 241 pesos. Muñecos de PJ Masks: se trata de un paquete con seis figuras de acción de los personajes principales, incluidos los protagonistas. Cada figura mide aproximadamente 8 centímetros y está recomendada para niños de entre 5 y 14 años. Su costo es de unos 217 pesos.

Juguetes originales de PJMasks|(ESPECIAL) Tonies de Catboy de PJ Masks: es una figura de juguete con audios integrados que puede utilizarse tanto para jugar como para decorar la habitación del niño. Tiene un precio aproximado de 440 pesos. Mochila peluche de PJ Masks: también conocida como mini backpack, sirve para guardar objetos pequeños y llevarla a todos lados, aunque también funciona como un peluche temático. Su costo ronda los 264 pesos.

Otras ideas de juguetes de PJ Masks hechos a mano

Si tu presupuesto es más limitado, no te preocupes. También existen manualidades inspiradas en PJ Masks que puedes hacer desde casa con materiales sencillos y económicos. Además de ser divertidas, ayudan a estimular la creatividad de los niños.