8 juguetes de Spidey y sus sorprendentes amigos por menos de 500 pesos para niños pequeños
Pasa tiempo de calidad con tus hijos y sorpréndelos con un obsequio inspirado en una de las caricaturas más emocionantes de Marvel
Aunque el Día del Niño 2026 ya pasó, todavía estás a tiempo de sorprender a tus hijos con un regalo divertido y económico. Existen juguetes accesibles que puedes encontrar casi en cualquier lugar y que además ayudan a estimular la creatividad y la imaginación de los pequeños.
Una de las caricaturas favoritas del momento es Spidey y sus sorprendentes amigos, por lo que elegir regalos inspirados en sus personajes puede ser una gran idea. Aquí te compartimos ocho opciones económicas y algunas alternativas hechas a mano.
¿Cuáles juguetes de Spidey y sus sorprendentes amigos cuestan menos de 500 pesos?
En supermercados, jugueterías y plataformas de envío es muy fácil encontrar juguetes inspirados en Spidey y sus sorprendentes amigos. Estas son algunas opciones económicas que pueden encantarle a cualquier fan de los superhéroes:
- 1. Figuras de acción de Spidey
Cada figura coleccionable incluye a uno de los personajes principales y es perfecta para crear aventuras y juegos imaginativos. Miden aproximadamente cuatro pulgadas y están recomendadas para niños mayores de 4 años. Su precio ronda los 310 pesos cada una y existen siete modelos diferentes.
- 2. Carritos de carreras de Spidey
Es un set inspirado en carreras de autos que incluye tres personajes con sus respectivos vehículos. Los niños pueden inventar historias y competencias mientras juegan. Su precio aproximado es de 499 pesos.
- 3. Lámpara luz de noche de Spidey
Si tu pequeño quiere decorar su habitación con temática de Spider-Man, esta lámpara económica puede ser perfecta. Además de decorar, funciona como luz nocturna y cuesta alrededor de 80 pesos.
- 4. Rompecabezas de Spidey
Se trata de una bolsa con un rompecabezas fácil de armar de 24 piezas. Además de divertida, esta actividad ayuda a desarrollar el pensamiento y la coordinación de los niños. Su precio es de aproximadamente 60 pesos.
Otras ideas de juguetes de Spidey y sus sorprendentes amigos hechos a mano
Si tu presupuesto es más limitado, no te preocupes. También puedes crear manualidades inspiradas en Spidey desde casa usando materiales sencillos y económicos. Incluso puedes hacerlas junto a los pequeños para pasar tiempo en familia.
- Lanzaredes de Spidey con rollos de papel: Pinta un rollo de cartón en colores rojo y azul, agrega tiras de papel simulando telarañas y coloca una liga para lanzarlas con la mano. Es una manualidad divertida y fácil de hacer.
- Máscaras de Spidey y Ghost-Spider: Recorta la forma de una máscara en foami o cartulina, dibuja los ojos y coloca un elástico para que los niños puedan usarla mientras juegan a ser superhéroes.
- Mini ciudad para rescates: Utiliza cajas pequeñas de cereal o zapatos para crear edificios. Después píntalos y arma una pequeña ciudad donde Spider-Man pueda salvar el día en nuevas aventuras.
- Telarañas pegajosas caseras: Haz tiras largas con papel crepé blanco o estambre y colócalas sobre vasos o paredes para simular telarañas. Es una idea sencilla que ayuda a transformar cualquier habitación en el universo de Spidey y sus sorprendentes amigos.