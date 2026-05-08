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8 juguetes de Spidey y sus sorprendentes amigos por menos de 500 pesos para niños pequeños

Pasa tiempo de calidad con tus hijos y sorpréndelos con un obsequio inspirado en una de las caricaturas más emocionantes de Marvel

Spidey y sus sorprendentes amigos
Spidey y sus sorprendentes amigos. |(ESPECIAL)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Aunque el Día del Niño 2026 ya pasó, todavía estás a tiempo de sorprender a tus hijos con un regalo divertido y económico. Existen juguetes accesibles que puedes encontrar casi en cualquier lugar y que además ayudan a estimular la creatividad y la imaginación de los pequeños.

Una de las caricaturas favoritas del momento es Spidey y sus sorprendentes amigos, por lo que elegir regalos inspirados en sus personajes puede ser una gran idea. Aquí te compartimos ocho opciones económicas y algunas alternativas hechas a mano.

¿Cuáles juguetes de Spidey y sus sorprendentes amigos cuestan menos de 500 pesos?

En supermercados, jugueterías y plataformas de envío es muy fácil encontrar juguetes inspirados en Spidey y sus sorprendentes amigos. Estas son algunas opciones económicas que pueden encantarle a cualquier fan de los superhéroes:

  • 1. Figuras de acción de Spidey

Cada figura coleccionable incluye a uno de los personajes principales y es perfecta para crear aventuras y juegos imaginativos. Miden aproximadamente cuatro pulgadas y están recomendadas para niños mayores de 4 años. Su precio ronda los 310 pesos cada una y existen siete modelos diferentes.

  • 2. Carritos de carreras de Spidey

Es un set inspirado en carreras de autos que incluye tres personajes con sus respectivos vehículos. Los niños pueden inventar historias y competencias mientras juegan. Su precio aproximado es de 499 pesos.

spiderman juguetes
Juguetes de Spiderman para niños.|ESPECIAL

  • 3. Lámpara luz de noche de Spidey

Si tu pequeño quiere decorar su habitación con temática de Spider-Man, esta lámpara económica puede ser perfecta. Además de decorar, funciona como luz nocturna y cuesta alrededor de 80 pesos.

  • 4. Rompecabezas de Spidey

Se trata de una bolsa con un rompecabezas fácil de armar de 24 piezas. Además de divertida, esta actividad ayuda a desarrollar el pensamiento y la coordinación de los niños. Su precio es de aproximadamente 60 pesos.

Otras ideas de juguetes de Spidey y sus sorprendentes amigos hechos a mano

Si tu presupuesto es más limitado, no te preocupes. También puedes crear manualidades inspiradas en Spidey desde casa usando materiales sencillos y económicos. Incluso puedes hacerlas junto a los pequeños para pasar tiempo en familia.

  • Lanzaredes de Spidey con rollos de papel: Pinta un rollo de cartón en colores rojo y azul, agrega tiras de papel simulando telarañas y coloca una liga para lanzarlas con la mano. Es una manualidad divertida y fácil de hacer.
  • Máscaras de Spidey y Ghost-Spider: Recorta la forma de una máscara en foami o cartulina, dibuja los ojos y coloca un elástico para que los niños puedan usarla mientras juegan a ser superhéroes.

  • Mini ciudad para rescates: Utiliza cajas pequeñas de cereal o zapatos para crear edificios. Después píntalos y arma una pequeña ciudad donde Spider-Man pueda salvar el día en nuevas aventuras.
  • Telarañas pegajosas caseras: Haz tiras largas con papel crepé blanco o estambre y colócalas sobre vasos o paredes para simular telarañas. Es una idea sencilla que ayuda a transformar cualquier habitación en el universo de Spidey y sus sorprendentes amigos.
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