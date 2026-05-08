8 juguetes de Spidey y sus sorprendentes amigos por menos de 500 pesos para niños pequeños

Aunque el Día del Niño 2026 ya pasó, todavía estás a tiempo de sorprender a tus hijos con un regalo divertido y económico. Existen juguetes accesibles que puedes encontrar casi en cualquier lugar y que además ayudan a estimular la creatividad y la imaginación de los pequeños.

Una de las caricaturas favoritas del momento es Spidey y sus sorprendentes amigos, por lo que elegir regalos inspirados en sus personajes puede ser una gran idea. Aquí te compartimos ocho opciones económicas y algunas alternativas hechas a mano.

¿Cuáles juguetes de Spidey y sus sorprendentes amigos cuestan menos de 500 pesos?

En supermercados, jugueterías y plataformas de envío es muy fácil encontrar juguetes inspirados en Spidey y sus sorprendentes amigos. Estas son algunas opciones económicas que pueden encantarle a cualquier fan de los superhéroes:

1. Figuras de acción de Spidey

Cada figura coleccionable incluye a uno de los personajes principales y es perfecta para crear aventuras y juegos imaginativos. Miden aproximadamente cuatro pulgadas y están recomendadas para niños mayores de 4 años. Su precio ronda los 310 pesos cada una y existen siete modelos diferentes.

2. Carritos de carreras de Spidey

Es un set inspirado en carreras de autos que incluye tres personajes con sus respectivos vehículos. Los niños pueden inventar historias y competencias mientras juegan. Su precio aproximado es de 499 pesos.

Juguetes de Spiderman para niños.|ESPECIAL

3. Lámpara luz de noche de Spidey

Si tu pequeño quiere decorar su habitación con temática de Spider-Man, esta lámpara económica puede ser perfecta. Además de decorar, funciona como luz nocturna y cuesta alrededor de 80 pesos.

4. Rompecabezas de Spidey

Se trata de una bolsa con un rompecabezas fácil de armar de 24 piezas. Además de divertida, esta actividad ayuda a desarrollar el pensamiento y la coordinación de los niños. Su precio es de aproximadamente 60 pesos.

Otras ideas de juguetes de Spidey y sus sorprendentes amigos hechos a mano

Si tu presupuesto es más limitado, no te preocupes. También puedes crear manualidades inspiradas en Spidey desde casa usando materiales sencillos y económicos. Incluso puedes hacerlas junto a los pequeños para pasar tiempo en familia.

Lanzaredes de Spidey con rollos de papel: Pinta un rollo de cartón en colores rojo y azul, agrega tiras de papel simulando telarañas y coloca una liga para lanzarlas con la mano. Es una manualidad divertida y fácil de hacer.

Pinta un rollo de cartón en colores rojo y azul, agrega tiras de papel simulando telarañas y coloca una liga para lanzarlas con la mano. Es una manualidad divertida y fácil de hacer. Máscaras de Spidey y Ghost-Spider: Recorta la forma de una máscara en foami o cartulina, dibuja los ojos y coloca un elástico para que los niños puedan usarla mientras juegan a ser superhéroes.