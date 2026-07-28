3 juguetes de Bluey que ayudan a desarrollar autoconfianza en los niños

Los juguetes y juegos de mesa son la herramienta ideal para incentivar el aprendizaje en los más pequeños, pues no sólo hace que las actividades sean más divertidas y llevaderas, sino que también pueden sentirse identificados, especialmente si se trata de algún artículo o producto temático de su personaje favorito. Bajo esta línea, te compartimos 3 juguetes de Bluey que son perfectos para desarrollar la autoconfianza en los niños.

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Los 3 juguetes de Bluey que son perfectos para desarrollar autoconfianza en los niños

Escondidas con Bluey: Los juguetes interactivos son la respuesta ideal para incentivar a los niños a una participación activa. Este artículo para jugar a las escondidas con Bluey le ayudará a desarrollar su tolerancia a la frustración y confiar en sus decisiones al momento de buscar a su querido personaje azul.

| Crédito: Bluey

Rompecabezas de Bluey: Los rompecabezas no sólo contribuyen a la agilidad mental. También son perfectos para desarrollar la autoconfianza en los niños, ya que superar este tipo de retos viene con un inmenso sentimiento de orgullo, además de que refuerza la seguridad en sus capacidades para resolver obstáculos.

|Crédito: Novelty

Casita de Bluey: Los juegos de rol, como los sets de casitas o figuras articuladas, también son una buena herramienta para incentivar la autoconfianza en los niños, pues les permite desarrollar sus propias reglas al momento del juego, las cuales pueden ir desde resolver situaciones cotidianas hasta misiones verdaderamente complicadas.

| Crédito: Bluey

¿Cómo y dónde ver los capítulos de Bluey GRATIS en México?

En Azteca 7 nos encanta consentirte, por lo que puedes encontrar todos los episodios de Bluey completamente GRATIS. Ya sea que sintonices nuestra barra infantil, de lunes a viernes, en punto de las 6:30 a.m., o visites nuestro sitio web oficial, específicamente, la sección de Kidsiete. Además de los capítulos de la pequeña cachorrita Heller, también podrás encontrar otras caricaturas, como Masha y el Oso, las Chicas Superpoderosas y más.