“Bluey Book Reads” ya disponible en español: cómo y dónde escuchar los cuentos con las voces de Jaime Camil, Kali Uchis y más

“Bluey Book Reads” ya es una realidad en México. Con el objetivo de fomentar la lectura en los más pequeños, la serie de la cachorrita Blue Heller ha unido fuerzas con BBC Studios para el lanzamiento de este nuevo proyecto, el cual consiste en la narración de cuentos inspirados en las aventuras del querido personaje con la voz de reconocidas personalidades, como Jaime Camil, Kali Uchis, Itatí Cantoral y Gina Torres. Los primeros episodios de esta divertida serie ya se encuentran disponibles en línea y aquí te compartimos todos los detalles

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4 episodios de “Bluey Book Reads” para fomentar la lectura en los niños

De momento, sólo se han estrenado diez episodios de esta nueva serie de historias; cada uno de ellos narrado por una celebridad diferente. Aquí te compartimos algunos que destacan como los favoritos entre los pequeños:



Abuelitas: En este episodio, narrado por Gina Torres, Bluey y Bingo juegan a ser dos abuelitas. A lo largo de la dinámica les surge una divertida duda: ¿las ancianitas pueden bailar? Para resolver el misterio, las cachorritas se comunican con su Nana y la cuestionan al respecto.

Hora de Dormir: Sin duda, una de las historias más conocidas dentro del universo de Bluey. A lo largo de esta, Bingo se dispone a dormir sola por primera vez. Mientras se va quedando dormida, la pequeña hermana de Bluey se sumerge en un viaje por todo el espacio. Este cuento está narrado por Itatí Cantoral.

Bingo: Kali Uchis se une al universo de Bluey con la narración de este episodio. A lo largo de la historia, se muestra la perspectiva de Bingo sobre el mundo y el valor de aprender a arreglárselas sola.

El Arroyo: Otro de los favoritos. En este capítulo, Bluey y sus amigos descubren la magia de la naturaleza mientras se adentran a un mundo completamente desconocido para ellos. Si bien al principio tienen un poco de miedo, al final aprenden a ver la belleza en los entornos nuevos. Este episodio es narrado por Jaime Camil.



¿Cómo y dónde ver “Las Historias de Bluey en México?

Los nuevos audio-episodios de “Las Historias de Bluey” están disponibles de manera gratuita en el canal oficial de Youtube de Bluey en Español. Los capítulos son lanzados dos veces por semana, con el objetivo de que los pequeños puedan disfrutar y reforzar habilidades en cualquier momento del día.

¡“Las Historias de Bluey” llega a México! Estos son los episodios que estarán disponibles | Crédito: Bluey / BBC Studios

Bluey Book Reads: lista completa de episodios

En total, la serie contará con 10 capítulos. A continuación, el listado completo con su respectivo narrador:

