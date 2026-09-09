Bluey | Festival

El papá de Bluey está muy emocionado porque es día de festival con sus amigos. El papá de Bluey y sus amigos quitarán los troncos viejos que se encuentran en el jardín. Mientras su padre se divierte quitando los troncos, Bluey y Bingo ponen un salón de belleza en otro de los troncos. Bluey le prometió a su papá que se quitaría llegando el momento, pero se estaba divirtiendo tanto que no quiso moverse.