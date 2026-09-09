Bluey | Festival
El papá de Bluey trabajará con sus amigos en el jardín y quitará los troncos viejos. Bluey piensa que su padre quiere quitarlos para terminar con la diversión.
El papá de Bluey está muy emocionado porque es día de festival con sus amigos. El papá de Bluey y sus amigos quitarán los troncos viejos que se encuentran en el jardín. Mientras su padre se divierte quitando los troncos, Bluey y Bingo ponen un salón de belleza en otro de los troncos. Bluey le prometió a su papá que se quitaría llegando el momento, pero se estaba divirtiendo tanto que no quiso moverse.