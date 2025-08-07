inklusion logo Sitio accesible
Bluey | Magia

Bluey sabe hacer magia para que los adultos jueguen con los niños y le enseñará a Bingo a utilizarla para que mamá juegue con ella cuando quiera.

Bingo quiere jugar con mamá, pero anda algo ocupada en la cocina. Bingo busca a Bluey para jugar, pero está triste porque mamá no quiso jugar con ella. Bluey decide enseñarle a usar la magia, la cual le ayudará a que los adultos no puedan negarse a jugar. Bluey entrena a Bingo y juega poniendo a bailar a papá y su amigo. Su mamá le enseñará a Bingo que la magia se debe usar para el bien.

