Bluey | Magia

Bingo quiere jugar con mamá, pero anda algo ocupada en la cocina. Bingo busca a Bluey para jugar, pero está triste porque mamá no quiso jugar con ella. Bluey decide enseñarle a usar la magia, la cual le ayudará a que los adultos no puedan negarse a jugar. Bluey entrena a Bingo y juega poniendo a bailar a papá y su amigo. Su mamá le enseñará a Bingo que la magia se debe usar para el bien.

Disfruta de más capítulos de Bluey aquí.