The Paper: ya está aquí el tráiler del spin-off de The Office

La magia de The Office está a punto de volver con una nueva historia, nuevos personajes y un entorno distinto. El primer tráiler de “The Paper”, el spin-off oficial de la comedia de culto, ya está disponible, y promete una nueva dosis de humor, carismáticos personajes que los fans ya mueren por conocer y situaciones incómodas, dentro del complicado mundo del periodismo local.

The Paper: el spin-off de The Office presenta su primer tráiler

La serie llegará a Peacock el próximo 4 de septiembre con sus primeros cuatro episodios. Y si aún no has visto el tráiler, te lo dejamos acá abajo, no te arrepentirás de verlo.

¿De qué trata The Paper?

The Paper traslada la acción fuera de la oficina de Dunder Mifflin que nos enamoró para trasladarnos a la redacción del Toledo Truth Teller, un periódico local del medio oeste estadounidense.

La serie tendrá, igual que la original, un formato de falso documental y seguirá a Ned Sampson (interpretado por Domhnall Gleeson), el nuevo editor que intentará levantar al periódico que se encuentra en un evidente estado de mediocridad y caos. El problema principal dentro de esta redacción es que el equipo no tiene ninguna experiencia real en periodismo.

The Paper: Reparto confirmado

Además de Domhnall Gleeson, The Paper cuenta con un amplio elenco donde destacan:



Chelsea Frei

Melvin Gregg

Gbemisola Ikumelo

Alex Edelman

Ramona Young

Tim Key

Y si te preguntabas si veríamos a alguno de los personajes de la serie original, para tu sorpresa la respuesta es sí. Oscar Núñez regresa como Oscar Martínez, el contador de “The Office”.

¿Dónde ver The Paper?

El spin-off estará disponible a partir del 4 de septiembre en la plataforma de Peacock. Cabe mencionar que esta no está disponible en México. Por ese mismo motivo, aún no hay fecha de estreno confirmada; sin embargo, se espera que pronto se anuncie fecha y plataforma en la que podremos disfrutar de la serie en nuestro país.

¿Qué es lo que más te emociona del estreno de este nuevo spin-off de “The Office”?

