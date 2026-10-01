4 Episodios de Bluey y Masha y El Oso para enseñar a tus hijos a escuchar a su cuerpo a la hora de comer: “saciedad”.

Las aventuras de Bluey y Masha y El Oso pueden convertirse en grandes aliados para abordar con los niños aspectos relacionados con la alimentación y, sobre todo, poder reconocer las señales que el cuerpo brinda, como, el hambre o la saciedad.

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4 Episodios de Masha y el Osos y Bluey para enseñar a tus hijos sobre los alimentos y el estar satisfecho

Episodios como “Comida para llevar”, “Mochileros”, “Algo delicioso” o “Receta para el desastre” permiten abordar desde el juego y el humor temas como el hambre, los antojos, el exceso de comida y la relación con los alimentos.

Bluey - “Comida para llevar” - Temporada 1 - Episodio 14

Dentro de esta aventura, Bluey, Bingo y su papá esperan por comida para llevar, mientras los niños tienen mucha hambre. Este episodio permite abordar la diferencia entre verdaderamente tener hambre y simplemente comer algo.

Bluey - “Mochileros” - Temporada 1 - Episodio 36

Durante esta aventura, Bluey y Bingo, junto a sus primas, se convierten en “mochileros”, pero su padre tiene que abandonar el juego para ir al baño por comer de más. El episodio nos permite hablar sobre lo que sucede cuando se come de más, permitiéndoles conocer y comprender la sensación de saciedad: “estar satisfecho”.

Masha y el Oso - “Algo delicioso” - Temporada 5 - Episodio 79

En esta aventura, Masha busca algo que realmente le guste comer después de que Oso preparara avena para el desayuno, probando diferentes opciones a lo largo del bosque. Este episodio nos permite reflexionar con los niños sobre las preferencias, hambre y satisfacción al comer.

Masha y El Oso - Receta para el desastre” Temporada 1 - Episodio 17

Dentro de esta aventura, Masha interrumpe a Oso en su juego de damas al decidir ponerse a cocinar, provocando una serie de situaciones caóticas. A pesar de que el capítulo no aborda directamente la saciedad, es importante para reflexionar sobre cómo ayudar a tus hijos a explorar, probar y compartir alimentos.

Toma en cuenta que, más allá de explicar a los menores cómo y cuánto deben comer, estas aventuras permiten reflexionar sobre la sensación de hambre, la satisfacción y el gusto.