5 canciones de Bluey en español, para estimular la creatividad y el juego activo en los niños

Si tu hija o hijo están en pleno desarrollo y están en la etapa donde solo quieren bailar, saltar, cantar e imitar a sus personajes de caricaturas favoritas puedes ayudarlos a impulsar su imaginación y conocimientos con la música de Bluey. La popular serie animada australiana no solo conquista al público infantil con las aventuras de Bluey y Bingo sino también con melodías que invitan a transformar cualquier espacio en un escenario.

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A continuación te dejamos algunos títulos de canciones de Bluey que le ayudarán a tu hijo a estimular su creatividad y el juego ya que según expertos en neurociencia y psicología como Nazaret Castellanos (Neurocientífica española): Autora del libro El cerebro en danza, expresa que combinar el baile y las canciones activa “un juego de placer” para estimular el cerebro y la generación de ideas.

5 canciones de Bluey para bailar y jugar en familia

1.- La canción de Bluey

El tema principal es una excelente opción para comenzar. Los niños pueden bailar, aplaudir y aprender a reconocer los cambios de ritmo.

2.- Modo baile

Esta melodía invita a convertir el baile en un juego. Los niños pueden hacer una actividad junto con los adultos quines pueden proponer diferentes movimientos y pedirles a los pequeños que los imiten, este tipo de acciones favorecen la coordinación y la expresión corporal.

3.- Mantén el balón en el aire

Otra canción que impulsa el juego con ayuda de un globo es "Manten el balón ene l aire" la cual está inspirada en el juego de mantener un globo en el aire y no dejarlo caer, esta pieza es ideal para acompañar una actividad que requiere movimiento, atención y coordinación.

4.- La canción del gnomo

Esta canción del universo musical de Bluey puede servir como punto de partida para inventar personajes, representar escenas y crear historias con juguetes. La idea es que cada niño aporte sus propias ocurrencias.

5.- Lluvia

Esta melodía permite explorar una dinámica más tranquila. Los niños pueden imaginar que caminan bajo la lluvia, imitar sus sonidos con las manos o dibujar lo que la música les hace sentir.