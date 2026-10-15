4 capítulos de Bluey para que tus hijos ya no les tengan miedo a los bichos y conecten con la naturaleza

Los bichos forman parte importante de la naturaleza, pero su aspecto puede hacer que generen cierto temor a las personas, en especial a los niños. Para ayudarles a entender el tema, tus hijos pueden ver ciertos capítulos de Bluey donde se aborda el tema. Es así que te detallaremos 4 episodios que puedes ponerles para que ya no les tengan miedo a los insectos y conecten con la naturaleza fácilmente.

4 capítulos de Bluey para ya no temer a los bichos

Bluey: Pista de agua

En el capítulo 46 de la temporada 3, vemos a Bingo y Lila jugar con un tobogán, pero reciben la visita de varios insectos, pero para no lastimarlos deciden moverlas con mucho cuidado para no lastimarlos. Aunque no habla del miedo, es una forma de que los niños tengan cierta empatía por los animales pequeños.

Bluey: El Arroyo

En el episodio 29 de la temporada 1, vemos a Bluey que tiene cierto temor de visitar el arroyo debido a la gran cantidad de insectos que hay, los cuales les desagrada. Pero vemos como poco a poco aprecia la naturaleza. Es una gran forma de que los pequeños dejen de temer a los bichos mientras disfrutan de las maravillas de la naturaleza.

Bluey: El fin de Semana

En el episodio 6 de la temporada uno, Bingo descubre un insecto hoja, del que se enamora debido a su peculiar forma, en el que descubre su gran talento para esconderse en las plantas. Con el capitulo tus hijos van a entender las maravillas que tienes los bichos, activando su curiosidad y logrando que conecten con la naturaleza.

Bluey: Mariposas

Forma parte del episodio 15 de la temporada uno, el papá de Bluey instala un columpio de tela, donde las pequeñas aprovechan la oportunidad de jugar a ser mariposas, imaginando que están en un capullo para convertirse en mariposas. Además de invitarlos a que conecten con la naturaleza, tus hijos aprenden temas de amistad y juegos, obteniendo valiosos lecciones.