6 capítulos de Daniel Tigre que ayudarán a tu hijo a ampliar su vocabulario mientras se divierte

Si en tu hogar tienes a un menor que empieza a desarrollar su habla y a conocer nuevas palabras puedes ayudarlo a través de divertidos capítulos de las historias de Daniel Tigre, una de caricaturas que aprovecha situaciones cotidianas que se viven en cada hogar para enseñarle a los niños y niñas conceptos relacionados con las emociones, la convivencia, la familia, el respeto y la autonomía.

Si quieres hacer que el aprendizaje del menor sea llamativo, rápido y divertido puedes hacerlo a través de canciones, diálogos sencillos y aventuras donde Daniel y sus amigos enfrentan situaciones con las que los niños pueden identificarse.

6 capítulos de Daniel Tigre que pueden convertirse en una pequeña actividad para ampliar el vocabulario de tu hijo

1.- Daniel comparte sus juguetes

En esta historia, Daniel tiene que aprender a compartir sus juguetes cuando recibe a un amigo en casa por lo que este episodio le enseñará al niño a trabajar la convivencia y aprender palabras como compartir, prestar, jugar, invitado, elegir y esperar.

2.- Daniel ayuda a la abuela

En esta historia Daniel descubre que ayudar a los demás puede formar parte de las actividades de todos los días, así que con este tema tendrás la oportunidad de reforzar palabras del vocabulario con las palabras ayudar, ordenar, limpiar, recoger, colaborar y terminar.

3.- Daniel va al doctor

Las visitas al médico pueden servir para que los niños conozcan vocabulario relacionado con su cuerpo y con el cuidado personal, durante el episodio pueden aparecer palabras como doctor, paciente, revisar, cuidar, saludable, enfermo y medicina.

4.- Daniel está enojado

También la caricatura cuenta con episodios donde se habla de la emociones, así que no puedes perderte este capítulo para que tu hijo aprenda a identificar y determinar cómo se encuentra con las palabras enojado, triste o frustrado es algo que puede ocurrir y que existen formas de recuperar la calma.

5.- Daniel va a la escuela

Las aventuras relacionadas con la escuela permiten introducir palabras que los niños pueden utilizar diariamente como maestro, compañero, aprender, escuchar, preguntar, compartir y respetar.

6.- Daniel juega en el parque

Los juegos son otra excelente oportunidad para aprender palabras relacionadas con acciones, lugares y objetos.