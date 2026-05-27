5 capítulos de Bluey ideales para ver en familia que hablan sobre buenos hábitos

Hoy en día Bluey es una de las caricaturas para niños más queridas, pues en cada capítulos nos deja tanto a los más chicos como a los más grandes muchos aprendizajes. Esto le ha ayudado a conectar con las infancias y con los padres, sobre todo por los mensajes positivos que vivimos día con día.

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En Bluey hemos visto desde algunos temas delicados hasta problemas cotidianos, tal como lo puede ser la alimentación, higiene y el manejo de las emociones y lo mejor es que se aborda de una manera muy sutil, dejando momentos tan significativos como divertidos.

Conoce los 5 capítulos de Bluey que hablan sobre buenos hábitos que disfrutarán tus hijos