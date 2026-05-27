5 capítulos de Bluey ideales para ver en familia que hablan sobre buenos hábitos
¿Cómo enseñar a tus hijos buenos hábitos de manera divertida? ¡Con Bluey! Dale un vistazo a estos capítulos:
Hoy en día Bluey es una de las caricaturas para niños más queridas, pues en cada capítulos nos deja tanto a los más chicos como a los más grandes muchos aprendizajes. Esto le ha ayudado a conectar con las infancias y con los padres, sobre todo por los mensajes positivos que vivimos día con día.
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En Bluey hemos visto desde algunos temas delicados hasta problemas cotidianos, tal como lo puede ser la alimentación, higiene y el manejo de las emociones y lo mejor es que se aborda de una manera muy sutil, dejando momentos tan significativos como divertidos.
Conoce los 5 capítulos de Bluey que hablan sobre buenos hábitos que disfrutarán tus hijos
- Copiando: Buey y Bingo encuentran un ave herida y aunque en familia lo llevaron al veterinario, este termina muriendo. Para poder asimilar el evento, Bluey regresa a casa y recrea la situación junto con Bingo, lo que les ayuda a procesar esta vivencia compleja, lo que les ayuda a entender que hay cosas fuera de su control.
- A Dormir: Bingo le promete a su mamá que pasará toda la noche en su propia cama sin ir a la de sus padres. Aunque en este episodio hay pocos diálogos, el contenido visual narra el amor y apoyo de los padres a través de la crianza, siendo como un sueño muy claro.
- Hijos: Durante una visita al supermercado, Bluey intercambia el rol con su papá, Bandit , por lo que este y Bingo se comportan como niños traviesos, lo que le deja a Bluey el aprendizaje sobre cuán difícil puede ser mantener el orden con los niños.
- Nacido Ayer: Bandit juega con Bluey y Bingo que es un bebé recién nacido, por lo que este se encuentra descubriendo el mundo junto a sus hijas y a su vez ellas descubren cosas que en realidad son buenas y no querían probar, como ciertos alimentos y las reglas sociales.
- Paseo en Carrito: Bandit lleva a Bluey y Bingo al parque de paseo en un pequeño carro de arrastre, aunque constantemente son interrumpidos debido a que este se encuentra con más adultos en el camino. Ante este escenario Bluey aprender a colocar la mano de tal manera en que llame la atención de Bandit y no interrumpa la conversación, dándole la atención.