4 capítulos de ‘Masha y el oso’ y ‘Plim Plim’ para aprender a limpiar la casa

Cuando tenemos niños en casa, podemos hacer uso de ciertas series y programas para que aprendan ciertos hábitos con sus caricaturas favoritas. Por eso 'Plim Plim' y 'Masha y el Oso', son buenas opciones, ya que pueden divertirse y tener diferentes lecciones.

Para que los pequeños del hogar puedan aprender a limpiar la casa, te detallaremos los 4 capítulos que debes ponerles para que entiendan mejor el tema.

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Día de Lavado de Masha y el Oso

Es una gran oportunidad para que los pequeños entiendan la importancia de la limpieza, al tener un mejor ejemplo de las razones por las que debemos tener buenas higiene en nuestras cosas y en nosotros mismos.

Gran Limpieza de Masha y el Oso

En este capítulo nos metemos a la aventura de Oso, quien recibe la ayuda de Masha para que pueda hacer labores de la casa, enfrentándose a fuertes contratiempos, pero logran entender que para hacer la limpieza es necesario aplicar un poco de responsabilidad para ver buenos resultados.

Cada cosa en su lugar de Plim Plim

El tierno payaso se encarga de usar un poco de música para motivar a los niños a limpiar, mostrándoles que es una actividad divertida que todos podemos hacer, para ello se logra al colocar un coro sencillo y repetitivo que los pequeños del hogar pueden aprender fácilmente.

Qué lindo es nuestro hogar de Plim Plim

Como última opción tenemos el episodio de Plim Plim, donde el personaje principal igualmente hace uso de una canción para que los pequeños no solamente aprendan a cuidar el hogar, también les deja una valiosa lección sobre la importancia de reutilizar materiales y el cuidado del planeta. Ideal para que los pequeños entiendan que podemos aprovechar ciertos residuos.

¿Para qué edad es recomendada 'Plim Plim' y 'Masha y el Oso'?

Por un lado, Plim Plim se recomienda para niños entre 1 a 5 años, debido a que maneja canciones sencillas que los niños pueden entender y adoptar ciertos ritmos, además de tener siempre mensajes positivos.

Mientras que Masha y el Oso, es recomendable verla entre los 2 a 6 años, esto se debe a que maneja escenarios más complejos, donde se hace uso de muchos colores, sonidos y elementos visuales. Aprovecha los capítulos que te dimos para que tus hijos aprendan a limpiar la casa.