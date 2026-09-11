Oficial: Confirman serie live-action de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”; esto es todo lo que se sabe

Ya es oficial. Tras años de ilusión, este viernes finalmente se confirmó la serie live-action de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir”. La noticia fue compartida por el co-creador del proyecto, Jeremy Zag, a través de una exclusiva para Deadline. A continuación, todo lo que se sabe sobre esta próxima entrega.

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Confirmada la serie live-action de “Miraculous”: ¿De qué tratará?

Minutos antes de ser galardonado como Disruptor de la TV Francesa 2026 por su trabajo en la creación de series y películas animadas, el cineasta dedicó unas palabras para el citado medio, con las que adelantó sus próximos proyectos, incluida la serie live-action de Miraculous. Si bien el productor no reveló detalles sobre la trama o el cast, sí dejó algo muy en claro: “Vamos a mantener la esencia de lo que la gente ama de Miraculous. Estamos avanzando. El equipo está aquí, los productores están aquí, los guionistas están aquí”.

French TV Disruptor Jeremy Zag on expanding the 'Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir' universe and having crossovers with 'Ghost Force'.



Watch the full interview here: https://t.co/IZIObXKGkL pic.twitter.com/sslGQGlG9p — Deadline (@DEADLINE) September 11, 2026

¿Cuándo se estrenará la serie de Las aventuras de Ladybug y Cat Noir?

De momento, no se cuenta con una fecha exacta de lanzamiento, pues el proyecto se encuentra en sus primeras etapas de producción. No obstante, teniendo en cuenta el tiempo promedio que lleva realizar este tipo de series que mezclan fantasía con realidad, es probable que el live-action de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir” tenga su estreno en la pantalla chica entre finales de 2027 y mediados de 2028. Por ahora, no queda más que esperar a que Jeremy Zag dé más detalles al respecto, como quiénes serán los encargados de dar vida a la emblemática Lady Bug y el temerario Cat Noir.

¿Cómo y dónde ver los episodios de Ladybug en México?

Mientras se revela más información al respecto, los amantes de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” pueden disfrutar de los episodios de la serie animada en diversas plataformas digitales, incluida Disney+. Este programa sigue el día a día de Marinette y Adrien, dos jóvenes que se transforman en superhéroes para salvar la ciudad: Ladybug y Cat Noir, respectivamente. Cada uno de ellos cuenta con poderes diferentes, otorgados por joyas mágicas en las que habitan unas criaturas llamadas kwamis.