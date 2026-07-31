Bluey y ⁠Paw Patrol; estos son los juguetes más accesibles que puedes conseguir hoy en día

Hoy por hoy, podemos decir que Bluey y Paw Patrol se han convertido en dos de las caricaturas favoritas de los niños, pues en cada capítulo tenemos nuevas aventuras que echan a volar la imaginación, donde de manera amigable estos aprenden nuevas lecciones y valores que les son de gran importancia en su día a día.

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Por un lado tenemos a Paw Patrol, la patrulla de cachorros que se antepone a cualquier situación y por otro está Bluey, el dúo de hermanas que enseña grandes lecciones junto a su familia y amigos, por lo que los juguetes de estas caricaturas siempre son una gran opción para un regalo.

Juguetes de Bluey accesibles

Los juguetes de Bluey suelen ser más variados al centrarse en dos personajes más que en el resto, por lo que sus precios dependen de su tamaño, articulaciones e incluso de los sets, mismos que van desde los $149 hasta los $350 pesos.

Una figura básica Bluey Individual puede ser una alternativa oficial más económica, mismas que miden cerca de 6 cm, son articuladas y están hechas de un material resistente, ideales para manos pequeñas, además de que van desde los $149mxn.

La figuras de Bandai del Bluey 2 Pack son otra excelente opción oficial de dos personajes coleccionables con colores vibrantes y articulaciones en brazos y cuerpo las cuáles a decir verdad cuentan con un poco mayor de detalle, aunque al final son los niños quienes deciden qué es lo que prefieren.

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Juguetes de Paw Patrol accesibles

Una buena noticia para todos, es que los juguetes de Paw Patrol van desde varios precios, siendo que los más económicos rondan entre los $53 pesos mexicanos y van hasta los $350, dependiendo del tamaño y paquetes de colección.

Las figuras de Paw Patrol individuales rondan entre los $53 pesos y son ideales para los niños, pues la imaginación suele ser la protagonista de las aventuras.

Hay juguetes como los Paw Patrol Mini Figuras Big Rigs y los Armar Novelty que tienen un ligero precio elevado, aunque siguen siendo grandes opciones.

Por otro lado, los juguetes que suelen tener un precio más elevado son los que tienen los vehículos y por lo general suelen contar con más figuras y accesorios.