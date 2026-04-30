4 juguetes de Marvel para regalar en el Día del Niño y la Niña 2026

Sin duda alguna desde que se estrenó Iron Man en el 2008 la marca de Marvel se fue a las nubes con todo el Universo de películas e historias que hasta la fecha siguen realizándose; sin embargo, otro de los nichos que aprovechó esta marca fue la de los juguetes, es por ello que, en esta ocasión te diremos cuáles son los 4 obsequios ideales para regalar hoy jueves 30 de abril, fecha en la que se celebra el Día del Niño y la Niña.

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4 juguetes de Marvel ideales para regalar este 30 de abril Día del Niño y la Niña 2026

Avengers figuras de acción

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|Crédito Marvel

Spiderman y Venom

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|Crédito: Hasbro

Iron Man

Marvel Spidey y Sus sorprendentes Amigos, Figura de Acción Gigante de Iron Man de 22.5 cm, Juguete Preescolar, para niños a Partir de 3 años de Edad

|Crédito: Disney Junior

Puños de Red Hulk

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¿Quién es el superhéroe de Marvel favorito por los niños según la IA?

De acuerdo con la IA, el superhéroe favorito de Marvel por los niños es Peter Parker y Miles Morales, quienes en este Universo son Spider-Man. Una de las razones principales por las que estos personajes son los más afines a los pequeños es la identificabilidad, por ejemplo, el primero es un estudiante con problemas comunes, mientras que, el segundo es un icono moderno de las nuevas generaciones.

El segundo favorito es Iron Man, este superhéroe también es el favorito de los niños y de acuerdo con la Inteligencia Artificial, los infantes se sienten atraídos por las armaduras intercambiables, carisma del personaje y sobre todo por la tecnología que tiene a su merced.

Terminamos con el tercer superhéroe favorito de los niños, este es el Capitán América, dicho personaje es quien representa los valores de justicia y liderazgo, además es quien lleva la batuta de los Vengadores, lo cual hace que vea como una figura de protección, de hacer lo correcto y sobre todo de autoridad.

