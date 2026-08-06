Bluey, Peppa Pig y Plim Plim; los mejores peluches que ayudan a descansar a los niños; son ideales para la hora de dormir

Durante la infancia puede ser común que algunos niños tengan problemas para dormir debido a factores ambientales, emocionales, el uso excesivo de pantallas o a la energía que estos puedan tener, por ello tener un juguete o peluche de fijo que les ayude a regular sus emociones reduciendo la ansiedad.

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Dentro de las opciones de peluches que podrías obsequiar a un niño o niña, las mejores opciones pueden ser sus personajes favoritos de las caricaturas como lo son Bluey, Peppa Pig o Plim Plim, quienes día con día siguen en divertidas aventuras.

Peluches de Bluey

Uno de los personajes más querido de los niños es la perrita Bluey, quien junto a su hermana Bingo se han convertido en dos de los artículos más buscados por los niños y que mejor que en peluches de ambas, donde su amigable forma y colores son del agrado de los niños.

Hoy en día, puedes encontrar figuras pequeñas desde los $200 pesos hasta los $800 dependiendo de su tamaño, sets de varias figuras o funciones, como el que hablen y demás líneas.

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Peluches de Peppa Pig

Otra gran alternativa puede ser un peluche de Peppa Pig, pues su forma confortable se ha ganado el cariño de los niños, donde además sus colores la hacen cálida así como llamativa, ideal para todos los pequeños.

Puedes encontrar figuras de peluche de Peppa Pig desde los $300 pesos hasta los $800 dependiendo su línea, si tiene caja de voz o por su tamaño.

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Peluches de Plim Plim

Por último, otra gran alternativa para dormir pueden ser los peluches del Payasito Plim Plim, ya que sobre todo con los más pequeños se ha vuelto una figura bastante querida. Otro gran detalle de esta caricatura es que Plim Plim tiene varios amigos, por lo que los diseños podrían conectar con todos los niños.

Sus peluches tienen precios que van desde los $600 hasta los $1,500 pues en peluches de este personaje dependen mucho de sus funciones así como de los sets, siendo que este está más enfocado a la coordinación de los pequeños.