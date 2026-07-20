7 figuras de colección de los Saja Boys, villanos de KPop Demon Hunters, perfectas para regalar

Las Guerreras KPop es una de esas películas donde los villanos son simplemente irresistibles: los Saja Boys se han ganado el corazón de los fans tanto como Rumi, Mira y Zoey. Si conoces a alguien que adora a estos personajes, checa las siguientes figuras de colección de KPop Demon Hunters que están ideales para regalar.

Algunas de las figuras que te mostraremos a continuación ya se pueden encontrar fácilmente tanto en tiendas físicas como en línea. Otras requieren un buen tiempo de espera para poder tenerlas pero, si las consigues, son un regalo que haría alucinar a cualquier fan.

7 figuras de colección de KPop Demon Hunters, dedicadas a los Saja Boys

|Crédito: Mattel

1. Jinu en versión demonio

Comenzamos el listado con una figura de Jinu que destaca por su alto nivel de detalle y gran calidad; puede ser un gran regalo como juguete o como pieza para exhibir. Mide 30 centímetros y tiene 11 puntos de articulación, además de un atuendo que mezcla indumentaria tradicional coreana y elementos contemporáneos. Actualmente ya se encuentra a la venta en el sitio oficial de Mattel pero las piezas llegarán de manera física hasta junio de 2027.

2. Funko Pop!

|Crédito: Netflix / Funko

Ya puedes comprar en México las figuras de Funko inspiradas en los Saja Boys: hay de Jinu, Romance, Baby, Abby y Mystery. Cada uno mide cerca de 11 centímetros, pueden ser grandes adiciones para quienes aman este tipo de coleccionables.

3. Figuras de Little People

|Crédito: Netflix / Mattel

En junio salió a la venta este adorable set de figuras coleccionables de Little People, que miden poco más de 6 centímetros. Actualmente ya están agotadas pero se espera un reabastecimiento en fechas próximas.

4. Pop! Mystery

|Crédito: Netflix / Funko

Actualmente se espera el lanzamiento de este set Mystery de Funko, que consta de 6 piezas: los 5 integrantes de Saja Boys en su versión demonio, además de un demonio llorando. Te puede tocar cualquiera de los personajes en el empaque, e incluso tienes la oportunidad de ganar una pieza única en el mundo. Si quieres comenzar con tu colección de KPop Demon Hunters, es una gran idea.

5. Figura de Jinu

|Crédito: Netflix / Mattel

Para quien se enamoró de Jinu desde su primera aparición como integrante de los Saja Boys, te mostramos esta figura de colección con su outfit original confeccionado en tela, además de accesorios como lentes y una lata de soda. Actualmente se encuentra agotado y las primeras entregas inician en agosto.

6. Lightstick de Saja Boys, entre las mejores figuras de colección de KPop Demon Hunters

|Crédito: Netflix / Hasbro

Ya está a la venta el lightstick de Saja Boys que lanzó Hasbro, y el producto sale oficialmente el 30 de septiembre. Prende en distintos colores y con diversas secuencias de luces, además de que se puede sincronizar con otros.

7. Charms coleccionables de mochila

|Crédito: Netflix / Loungefly

La marca Loungefly lanzó un set de llaveros coleccionables con forma de mochila miniatura que hace referencia a personajes de Las Guerreras KPop. De los Saja Boys, tienen figuras de Jinu y Abby.