4 series de figuras coleccionables de Rumi, Mira y Zoey de la película KPop Demon Hunters
Estas son algunas de las líneas coleccionables MÁS buscadas de la película de KPop Demon Hunters, las Guerreras KPop.
A más de un año del estreno de la película de KPop Demon Hunters, hemos sido testigos del gran impacto que esta historia ha tenido en todo el mundo, pues además de ser una de las más vistas en los últimos años, esta ha marcado un antes y después dentro las producciones animadas, por lo que se han vuelto una de las favoritas de todos los niños.
Te puede interesar: 4 llaveros de KPop Demon Hunters para regalar a una fan de Las Guerreras KPop, de todas las edades
Ante ello, te compartiremos algunas de las figuras coleccionables que todo fan de Rumi, Mira y Zoey querrá conseguir, pues estas son algunas de las más buscadas debido a lo que representan dentro del mundo de los coleccionistas y los seguidores de esta historia que junta el KPop, los demonios y la amistad.
Figuras coleccionables de KPop Demon Hunters
- KPop Demon Hunters FOR THE FANS de Mattel: Este Pack surtido sorpresa es una de las líneas más buscadas de la película pues cuenta con una serie de mini muñecas coleccionables que miden cerca de 9 centímetros de alto y además incluye una tarjeta de colección.
- KPop Demon Hunters x Hot Toys: Esta es una de las líneas de figuras más exclusivas y costosas de la película, pues se trata de piezas hiperrealistas de 28.5 centímetros donde Rumi, Mira y Zoey son recreadas con un esqueleto interno de metal y cuerpo de silicona, además de que cuentan con el atuendo del show “How It’s Done” así como accesorios.
- FunkoPop Animation de KPop Demon Hunters: Otra de las colecciones imperdibles son la de los ya popularmente conocidos Funkos!, pues esta línea de figuras suele sorprender a fanáticos con figuras comunes de los personajes principales así como algunas edición especial y que cada vez son más limitadas.
- Miniso x KPop Demon Hunters: Una de las colecciones más esperadas de la temporada debido a la particular forma de los diseños de Miniso sumando la estética de cada uno de los personajes de la película animada que ha sido viral en los últimos días.