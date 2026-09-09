4 series de figuras coleccionables de Rumi, Mira y Zoey de la película KPop Demon Hunters

A más de un año del estreno de la película de KPop Demon Hunters, hemos sido testigos del gran impacto que esta historia ha tenido en todo el mundo, pues además de ser una de las más vistas en los últimos años, esta ha marcado un antes y después dentro las producciones animadas, por lo que se han vuelto una de las favoritas de todos los niños.

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Ante ello, te compartiremos algunas de las figuras coleccionables que todo fan de Rumi, Mira y Zoey querrá conseguir, pues estas son algunas de las más buscadas debido a lo que representan dentro del mundo de los coleccionistas y los seguidores de esta historia que junta el KPop, los demonios y la amistad.

Figuras coleccionables de KPop Demon Hunters