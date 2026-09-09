4 llaveros de KPop Demon Hunters para regalar a una fan de Las Guerreras KPop, de todas las edades

Solamente los fans conocen la emoción de llevar a todos lados un objeto personalizado con la imagen de tu película o personajes favoritos. Si tienes una hija, prima o sobrina que ama Las Guerreras KPop, una gran idea de regalo para cualquier edad son los siguientes llaveros de KPop Demon Hunters.

Los siguientes productos puedes encontrarlos para comprar en México, ya sea en línea o en tiendas físicas. Además de funcionar como llaveros, también puedes regalarlos como charms o decoraciones para personalizar mochilas y accesorios.

4 llaveros de KPop Demon Hunters para regalar a niños de todas las edades

|Crédito: Netflix / Mattel

1. Figuritas sorpresa

Bajo la marca de minifiguras Hello Friend, Mattel lanzó una colección dedicada a KPop Demon Hunters. Son 13 miniaturas que no solo incluyen a las Huntrix, sino también personajes como los Saja Boys y Derpy; cada una tiene detalles y expresiones divertidas. Una de las figuras es "sorpresa" y menos común de encontrar.

2. Llaveros de KPop Demon Hunters de peluche

|Crédito: Netflix / Jazware

Esta es una opción más convencional pero igualmente adorable. Son las integrantes de Huntrix en versión miniatura y afelpada, con los elementos distintivos de Rumi, Mira y Zoey. Además de ser suavecitos, estos llaveros de Jazware tienen colores muy vibrantes.

3. Con forma de mochilitas

|Crédito: Netflix / Loungefly

La colección de llaveros de KPop Demon Hunters que lanzó Loungefly consiste en detalladas mochilas miniatura inspiradas en diversos personajes. Podemos encontrar, por ejemplo, uno de los outfits más icónicos de Rumi, el inconfundible peinado de Mystery y los colores del tigre Derpy. Además de lucir increíbles, cabe mencionar que el zipper de cada mochila sí sirve y el interior puede usarse para guardar algo muy pequeñito.

4. Llavero de cada Huntrix

|Crédito: Netflix / Funko

Funko lanzó una línea de figuras en miniatura inspiradas en Las Guerreras KPop. Tienen todas las características inconfundibles de esta marca, pero en una versión más pequeña y lista para llevar a todos lados; además de Rumi, encuentras figuras de Mira y Zoey. Cada una mide 11.76 centímetros y es de material resistente para durar con el desgaste diario.