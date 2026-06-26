Hot Wheels lanza auto de colección de KPop Demon Hunters: precio y cuándo saldrá en México

Cada vez son más los productos de colección que los millones de fans de Las Guerreras KPop tienen para anhelar. Uno de los anuncios más recientes ha sido la colaboración de Hot Wheels con KPop Demon Hunters, que sale el próximo mes y podría verse espectacular como decoración o ser un preciado juguete. A continuación te damos los detalles que se conocen.

|Crédito: Mattel

Así es la nueva figura de colección de Hot Wheels y KPop Demon Hunters

La nueva colaboración de Hot Wheels con Las Guerreras KPop es una figura de colección a escala 1:64 del Porsche 911 GT3 R, actualmente de generación 992. Su diseño está directamente inspirado en Derpy, el carismático, tierno y misterioso tigre que le entrega mensajes a Rumi en KPop Demon Hunters.

El auto deportivo en miniatura posee los colores e inconfundibles expresiones faciales de Derpy, además de detalles basados en su pelaje de tono azul; también contiene gráficos con el nombre de la exitosa película animada y con el logo de las Huntrix, la banda de kpop que combate demonios cuando no se encuentra llenando estadios. El elegante interior del vehículo es de color negro.

La carrocería de esta figura a escala no es de plástico sino de ZAMAC, aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre; sus llantas son de goma y rines con alto nivel de detalle, lo que indica una pieza premium para coleccionistas. Además, las ventanas de plástico tienen un polarizado muy suave.

Precio del Hot Wheels KPop Demon Hunters Porsche 911 GT3 R

De acuerdo con el sitio web oficial de Mattel Creations, el precio para el modelo de colección será de 615 pesos mexicanos, y además habría que contemplar 525 pesos por el envío. Todavía no se puede preordenar, pero sí puedes suscribirte para recibir actualizaciones sobre su venta.

Cuándo sale el vehículo de colección de Hot Wheels y Las Guerreras KPop

Se tiene programado que el lanzamiento sea oficialmente el 23 de julio a las 10:00 A.M., hora de la Ciudad de México (9:00 A.M., hora del Pacífico).

