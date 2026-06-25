Las “5" versiones de UNO más bonitas de Mattel: desde K-pop Demon Hunters hasta Harry Potter

Dentro del universo de los juegos de mesa, uno que sin duda se ha ganado un lugar especial, no solo por su jugabilidad, emociones y rivalidades que desata, sino también por sus diseños, es el UNO. Este juego de cartas se ha posicionado como uno de los más adictivos y competitivos, pero también como pieza de colección: Por ello ahora te contamos de algunas de las versiones más bonitas.

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A lo largo de los años, Mattel nos ha sorprendido con diversas versiones de su clásico UNO, las cuales, lejos de ser juegos de ocasión, se pueden considerar como verdaderas obras de arte: De entre estas versiones destacan las inspiradas en franquicias como Disney, Nintendo, Universal, Marvel o Netflix.

5 versiones del clásico juego de UNO diseñadas para coleccionistas

Barbie

Esta versión está inspirada en la película de Barbie del año 2023, filme live action que fue inmortalizado por Margot Robbie.

Barbie|Mattel

K-pop Demon Hunters

No cabe duda del fenómeno mundial que ha sido K-pop Demon Hunters, por lo que su versión de juego de mesa en el clásico UNO es algo más que un mazo de cartas para convertirse en piezas de colección.

K-pop Demon Hunters

Super Mario Bros

No es un secreto que Super Mario Bros. Sigue siendo un fenómeno, no solo en los videojuegos y las películas, sino también dentro de los juegos de cartas, pues esta versión puede ser más que solo tarjetas y convertirse en piezas de colección para cualquier fan de los fontaneros y su universo.

Super Mario Bros|matell

Star Wars

Star Wars sigue siendo una de las franquicias más importantes dentro del fenómeno de la ciencia ficción y su mazo de cartas lo consolida dentro del multiverso de los juegos, pues la saga cuenta con todo tipo de coleccionables, videojuegos y contenido multimedia.

K-pop Demon Hunters

Harry Potter

Dentro de la cultura pop actual, Harry Potter tiene un lugar especial dentro del gusto de los coleccionistas y, sin ninguna duda, ninguna colección estaría completa sin los juegos de mesa, y dentro de este contexto, el clásico UNO inspirado en la saga tiene un papel fundamental.

Harry Potter|Matell

Si buscas un juego de mesa que te permita pasar horas de diversión entre tus amigos o familia, el juego de UNO es una gran opción, y qué mejor con una de estas 5 versiones inspiradas en grandes sagas.