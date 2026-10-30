¿Tienes conocidos que son fans de Paw Patrol? Una serie animada que ya cuenta con varias películas, permitiendo que sus fans puedan disfrutar de sus aventuras. Es así que te compartiremos 4 ideas de stickers oficiales que puedes usar para decorar o regalar a un fan de La Patrulla Canina.

4 ideas de stickers oficiales de Paw Patrol

Antes de pegar las pegatinas en cualquier rincón, te recomendamos que previamente la coloques por encima para que te puedas dar una idea de su aspecto o poder hacer algunos cambios hasta lograr el aspecto que deseas. Tomando en cuenta el tip anterior, estas son las opciones que debes considerar:

Paw Patrol: Libreta de Stickers

Dentro de las primeras opciones que puedes encontrar en aplicaciones de venta, es una libreta de calcomanías que tienen stickers pequeños del Paw Patrol, en una versión tiene a los machos y en otra a las hembras, ambas alternativas son buenas para tus hijos o para que las regales a otros fans de la serie animada.

4 ideas de stickers oficiales de Paw Patrol para decorar lo que quieras y regalar a un fan de La Patrulla Canina|Crédito: Amazon México

Paw Patrol: Juego de pegatinas

Otras de las ideas de stickers oficiales que puedes adquirir de La Patrulla Canina, en la libreta que cuenta con más de 50 pegatinas, donde encontraras a cada uno de los cachorros de la famosa serie infantil y algunos elementos extra que forman parte de sus aventuras.

4 ideas de stickers oficiales de Paw Patrol para decorar lo que quieras y regalar a un fan de La Patrulla Canina|Crédito: Amazon México

Paw Patrol: Pegatinas Esponjosas

Si no quieres las misma calcomanías de siempre, hay un diseño que se destaca por tener pegatinas esponjosas que son reutilizables, las cuales tus hijos pueden usar para pegar en varios lugares o para usarlo en un pequeño libro interactivo. Otra de las ideas de stickers oficiales que los verdaderos fans deben tener en su colección de Paw Patrol.

4 ideas de stickers oficiales de Paw Patrol para decorar lo que quieras y regalar a un fan de La Patrulla Canina|Crédito: Amazon México

Paw Patrol: 500 calcomanías

A diferencia de las otras alternativas, acá tenemos una libreta con 500 stickers de La Patrulla Canina, que por su tamaño podemos pegar en casi cualquier espacio, siendo una gran alternativa para usar en manualidades o proyectos de arte. Solamente busca la alternativa que se adapte mejor a tus necesidades.