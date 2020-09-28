Celebrar los logros es importante, y aquí puedes descargar una guía de Sésamo para conseguir tus propias insignias.
Cada logro es motivo para celebrar, y las insignias te recordarán el gran honor que representa el haber completado una misión.
Siéntete orgulloso de quién eres y de todo el esfuerzo que pones en cada tarea que realizas.
Recuerda que la dedicación y el esmero te hacen una persona especial y mejor cada día, así que, recuerda que siempre es importante celebrar los logros.
Descarga las insignias y recibe una de ellas por cada tarea completada, checa la guía de Sésamo y descubre qué actividades completadas te dan una como reconocimiento a tu honor.
Pide la ayuda de mamá o papá, para descargar estas plantillas, después podrás dibujar, colorear, y aprenderás muchísimo más sobre tus emociones.
Ven a Sésamo de los lunes, miércoles, y viernes, a las 7:30 a.m. por Azteca 7, juega, aprende, y diviértete.