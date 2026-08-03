6 juguetes de Bluey para que los niños estimulen su sentido del tacto y se diviertan

Aprender cosas mediante el juego y en compañía de un personaje animado, puede ser una gran manera de descubrir el mundo. A continuación te mostraremos algunos juguetes de Bluey que son perfectos para estimular el sentido del tacto a temprana edad, justo cuando los niños quieren tocar todo y descubrir texturas es más emocionante. Pueden ser un gran regalo de cumpleaños para tus hijos o sobrinos.

Los siguientes juguetes puedes encontrarlos para comprar en línea desde México o en tiendas físicas.

6 juguetes de Bluey que estimulan el sentido del tacto

|Crédito: Novelty

1. "Mi libro de texturas de Bluey"

No solamente estimula el sentido del tacto sino también fomenta el amor por la lectura. Cada una de sus páginas tiene elementos interactivos con diferentes e interesantes texturas, como la arena del mar, por ejemplo. Este libro de la editorial Novelty se recomienda para niños de 3 años en adelante.

2. Figura para jugar con arena

|Crédito: Horizon Group USA

Este set de la marca Horizon Group USA sirve para experimentar con las texturas, sensaciones y movimiento. La figura se puede llenar con arena, agua u otros materiales como piedritas de colores; es uno de los mejores juguetes de Bluey que te podrías llevar a unas vacaciones. Requiere supervisión a la hora del juego.

3. Libro de fieltro

|Crédito: Novelty

Un divertido set de actividades con 45 figuras de fieltro, pensado para los niños pequeños. En sus páginas se debe colocar las figuras correctamente y también se pueden recrear escenas del famoso programa infantil, por ejemplo.

4. Set de slime

|Crédito: Horizon Group USA

Para muchos niños, pocas cosas son tan divertidas como la textura pegajosa del slime. Este set contiene 25 tarros con slime de diferentes colores y con olor; cada uno tiene la imagen de un personaje de Bluey.

5. Peluche ultrasuave

|Crédito: Squishmallows

No nos podía faltar la opción de un peluche caracterizado por su suavidad extrema. Los coleccionables de la marca Squishmallows, que incluyen personajes como Bandit, miden 25 centímetros de altura y se recomiendan para niños de 3 años en adelante.

6. Set magnético de letras y colores

|Crédito: Novelty

El magnetismo puede resultar fascinante para niños de todas las edades y, para que lo vayan conociendo, este libro con 75 figuras de personajes y objetos referentes a Bluey permite una buena dosis de entretenimiento y aprendizaje interactivo.