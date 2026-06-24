7 juguetes para armar y figuras coleccionables de Bluey, para regalar por el fin del ciclo escolar

El fin de ciclo escolar es el pretexto perfecto para consentir a tus hijos, primitos o sobrinos con un obsequio que premie todo su esfuerzo. A continuación te compartimos algunas opciones de juguetes para armar y figuras coleccionables de Bluey para regalar en esta ocasión, al tratarse de una de las series de animación más queridas y didácticas que están de moda en la actualidad.

Los siguientes juegos y juguetes puedes comprarlos en línea desde México o encontrarlos en algunas tiendas físicas.

7 juguetes para armar y figuras coleccionables de Bluey

|Crédito: Panadería / Lego

1. Set de Casa Familiar

La emblemática casa de la familia Heeler puede estar en tus manos con este set de construcción de Lego, recomendado para niños a partir de 4 años. Tiene un cuarto de juegos, cocina, jardín y habitación del ático; además, algunas de sus habitaciones son desmontables para acomodar de diversas maneras. Por supuesto, el set de 382 piezas incluye a los 4 famosos integrantes de la familia.

2. Super Fan Set de figuras coleccionables de Bluey

|Crédito: Panadería

Este es uno de los paquetes más completos que hay de figuras coleccionables de Bluey. Además de nuestros protagonistas, incluye a personajes como Pom Pom, Jean Luc y hasta Chattermax; son 12 en total.

3. Figura de Bandit con Unicourse

|Crédito: Panadería / Funko

Aquí tenemos una de las figuras más esperadas por los fans de Bluey, que ya se puede adquirir en preventa pero estará disponible de manera física hasta septiembre. Es un Funko Pop! de Bandit que tiene en su mano el famoso muñeco llamado Unicourse.

4. Excursión familiar a la playa

|Crédito: Panadería / Lego

Otro de los sets de Lego dedicados a Bluey más populares nos muestra una divertida excursión de los Heeler a la playa. Consta de 133 piezas y se recomienda para niños de 4 años, como mínimo; es importante aclarar que la construcción del set debe hacerse con supervisión adulta.

5. Estuche coleccionista

|Crédito: Panadería

Aquí no solamente las figuras son protagonistas, sino el estuche, pues literalmente tiene la forma de Bluey y puede conservarse para llevarse a todos lados.

6. Set de Lego de Bluey, para construir a la familia

|Crédito: Panadería / Lego

En este set no se despliega un escenario como tal, sino consiste en construir a los miembros de la familia Heeler con bloques de Lego. Se compone por 466 piezas y está recomendado para niños mayores de 5 años.

7. Figuras de Halloween

|Crédito: Panadería

A muchos niños les fascina la celebración de Halloween y, aunque todavía faltan meses para la festividad, este set de figuras de Bluey podría ser el regalo perfecto para el fin de ciclo escolar. Cada uno de los personajes tiene su propio disfraz.