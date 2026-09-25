4 juguetes de Bluey con temática de cocina, para los niños que sueñan con ser chefs

Desde temprana edad hay niños que pueden generar cierto interés a la cocina, aplicando juguetes de Bluey con los que pueden tener un mejor acercamiento, además para aquellos que sueñan con ser chefs.

Si uno de tus hijos es así, no temas, te traemos 4 opciones que puedes escoger, alternativas ideales con los que tus pequeños podrán simular una auténtica cocina.

4 juguetes de Bluey para los que sueñan con ser chefs

Para los niños que sueñan con ser chefs, hay muchos juguetes que pueden adquirir de Bluey, alternativas con las que empezarán a practicar su talento culinario a temprana edad, desde opciones grandes y otras más pequeñas. Considera las siguientes opciones para tus consentidos:

Pastel de pato

Hay un set que cuenta con todos los materiales específicos para poder recrear el pastel de pato de Bluey, además de tener una batidora, mandil, cucharas, plato y otros materiales que serán indispensables para su creación.

Cocina para los peques

Por otro lado, puedes optar por una cocina completa para niños, que cuenta con horno, estufa y lavadero con la imagen de sus personajes favoritos, una gran alternativa para que los niños puedan practicar si que se pongan en ningún riesgo. De todos modos, no olvides adquirir elementos que sean para su edad para no poner en riesgo su salud o para prevenir accidentes.

Horno para pizza

Si tus hijos son amantes de la pizza, puedes encontrar un auténtico horno de leña en el que podrán preparar el famoso platillo italiano. En algunos casos se incluyen todos los elementos necesarios para su elaboración, uno de los juguetes que tus pequeños van a adorar.

Utensilios de cocina

Otra de las alternativas que puedes aplicar para tus hijos que sueñan con ser chefs, es con un kit de cocina que tiene unas cucharas medidores, un tazón y un batidor globo. Herramientas con las que podrán unirse contigo en preparaciones sencillas, introduciéndolos a temprana edad, ideal por si no cuentas con mucho espacio en cas para tener opciones muy grandes.