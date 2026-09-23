5 juguetes musicales de Bluey para que tus hijos desarrollen habilidades artísticas

Desde corta edad tus hijos pueden adquirir habilidades artísticas con ayuda de ciertos juguetes musicales de Bluey, elementos con los que se van a divertir y al mismo tiempo van a poder obtener talento.

Si tus pequeños son amantes del pequeño perrito azul, no te preocupes, te detallaremos las 5 mejores alternativas que puedes escoger.

5 juguetes musicales de Bluey para tus hijos

Hay una gran variedad de juguetes musicales de Bluey, una buena alternativa que puedes usar para que tus pequeños adquieran habilidades artísticas, ya que podrán entender su funcionamiento y divertirse mientras lo hacen, solamente verifica que sean productos adecuados a su edad. Por esa razón te dejamos 5 opciones que puedes adquirir:

Mejorar en el canto...

Es posible encontrar una pequeña bocina con un micrófono azul de Bluey, una gran alternativa para que tus hijos pasen horas de diversión mientras entrenan su voz. Se convertirá en su artículo favorito al momento de interpretar sus canciones favoritas frente a la familia.

Iniciar en la guitarra...

Si quieres que tus hijos comiencen a practicar con la guitarra, puedes encontrar un juguete similar, una gran alternativa para que comiencen a identificar las notas musicales. Se convertirá en el guitarrista de la familia.

Para sacar los pasos prohibidos

Para que tus consentidos puedan aprender a bailar y le pierdan el miedo a hacerlo frente a todos, puedes optar por un pequeño robot interactivo que se inspira en una personaje de la serie animada. Además de sacarle brillo a la pista de baile, cuenta con 3 dinámicas de juego.

Bocina

Otro de los juguetes musicales con los que puedes desarrollar las habilidades artísticas es una pequeña bocina azul, una gran alternativa que puedes usar, además de disfrutar de sus canciones favoritas pueden tus pequeños cantar y bailar.

Piano

Dentro de las opciones que puedes encontrar es un piano que se cuelga en forma de guitarra, un aspecto retro que tus pequeños pueden usar para tener un mejor acercamiento a la aplicación del piano.