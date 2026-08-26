7 juguetes de Sonic sin pantallas para divertirse en familia y echar a volar la imaginación

Una de las ventajas de que las grandes franquicias de videojuegos trasciendan a otro tipo de productos, es que sus personajes y escenarios pueden convertirse en un pretexto perfecto para la convivencia familiar y dejar de estar en línea un ratito. Como ejemplo, a continuación te mostramos algunos increíbles juguetes de Sonic sin pantallas que puedes encontrar para comprar desde México en línea, en tiendas de autoservicio y departamentales.

7 juguetes de Sonic sin pantallas

|Crédito: Sega / Lego

1. Tornado-1 para construir

La primera opción de nuestra lista es un set de construcción para dar forma al espectacular Tornado-1 de Tails. Se puede mover las alas en diferentes posiciones, e incluye figuras en miniatura. Se compone por 310 piezas y se recomienda para niños mayores de 8 años acompañados de un adulto.

2. Set de juego de batalla móvil

|Crédito: Sega / Jakks

Nada como recrear una batalla digna de la franquicia de Sonic, pero usando la imaginación. Este set contiene 14 piezas únicas, entre ellas 2 figuras de acción y varias configuraciones del Egg Móvil.

3. Shadow vs. G.U.N. Trooper

|Crédito: Sega / Lego

¿Son capaces de completar en familia este asombroso y detallado set de construcción? Las figuras robóticas tienen movimiento y hasta puedes "disparar" cañones. Contiene 374 piezas y es para mayores de 8 años.

4. Juego de Sonic 3 en 1

|Crédito: Sega / Novelty

Esta es una opción un poco distinta, que ofrece diversión para una noche de juegos en familia. Este set puede usarse como un dominó de 28 piezas, un rompecabezas de 24 piezas o un juego de memoria con 24 piezas.

5. Coche de Silver vs. Monster Truck de Knuckles

|Crédito: Sega / Lego

Aunque estos vehículos serían un componente envidiable de colección, también pueden contribuir al juego entre hermanos o primos. El set de construcción se integra de 378 piezas y se recomienda para niños mayores de 8 años.

6. Figuras de acción, entre los más populares juguetes de Sonic sin pantallas

|Crédito: Sega / Jakks

Nunca se podrá reemplazar a la diversión clásica de inventarse historias usando figuras de acción. Aquí tenemos un set con figuras de Sonic, Knuckles y Shadow, cada una con puntos de articulación, además de accesorios.

7. Trío de vehículos

|Crédito: Sega / Jakks

Para los juegos de carreras entre hermanos y primos, este trío de vehículos inspirados en la franquicia de Sonic puede resultar perfecto. Son figuras resistentes y con movimiento de ruedas totalmente libre.