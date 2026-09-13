5 juguetes de Zoey de KPop Demon Hunters para incentivar las habilidades sociales en los niños y las niñas

Zoey forma parte de la agrupación de las HUNTR/X en la KPop Demon Hunters, dentro de la cinta animada y del grupo ficticio se destaca por ser una persona alegre, además de desempeñarse en la música con su estilo de rap al momento de cantar en coreano e inglés.

Si deseas que tus hijos desarrollen sus habilidades sociales, no temas, te compartiremos 5 juguetes que puedes comprarles para que puedan trabajarlo de forma sencilla y divertida.

5 juguetes de Zoey de las KPop Demon Hunters para desarrollar la socialización

Las habilidades sociales deben trabajarse desde la infancia para que los niños puedas socializar mejor a lo largo de su vida. Para que lo puedan hacer, puedes optar por los 5 juguetes de las KPop Demon Hunters para que desarrollen de forma sencilla mientras se divierten:

Muñecas articuladas

Siempre son una gran alternativa, ya que de esta manera los pequeños pueden inventar todo tipo de historias de las agrupación y con nuevas aventuras, siendo una buena oportunidad para que puedas tener interacciones con otro niños, formando una amistad y entendiendo las bases de trabajar en equipo.

Peluche de Zoey

En la actualidad puedes encontrar una amplia gama de peluches, siendo una gran oportunidad para que tus hijos igualmente desarrollen sus habilidades sociales, ya que su textura le permitirá a los pequeños generar cierta seguridad emocional, además de poder llevarlo a todos lados, iniciar conversaciones con otros niños y compartirlo.

Muñeca con varios accesorios

Hay ciertas muñecas de Zoey que tienen incluidos accesorios como micrófono, ropa y las armas del personaje, de esta manera ellos pueden usar los objetos para practicar su expresión verbal y lo que implica la participación en equipo, fomentándole ciertos valores y técnicas.

Caja sorpresa con varias piezas

Por otro lado, podemos optar por un pequeño llavero en forma del personaje de las KPop Demon Hunters, ya que de esta manera con otros niños puedes iniciar un pequeño intercambio, una gran alternativa para entender la negociación y el intercambio de piezas

Lightstick

El clásico bastón de luz de la agrupación, aunque no es totalmente de Zoey, igualmente es un gran aditamento que los niños puedes usar para hacer un juego colectivo, en el que cada uno de ellos pueden interpretar a los personajes y organizarse para representar alguna coreografía de la película. Uno de los juguetes que no deben faltar.