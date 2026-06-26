Mattel sorprende a los fans con la preventa de los juguetes de K-Pop Demon Hunters

Los fans de K-Pop Demon Hunters han encendido la conversación digital tras darse a conocer la llegada de nuevas piezas para su colección de mano de Mattel, quien anunció el inicio de la preventa de nuevas figuras inspiradas en la exitosa franquicia, las cuales prometen ser piezas que añadirán valor a cualquier colección.

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¿Qué se sabe sobre la nueva línea de figuras de Mattel inspiradas en K-Pop Demon Hunters?

Recientemente, la firma Mattel anunció de manera oficial la preventa de las nuevas piezas inspiradas en Rumi, Mira, Zoey, Jinu, los Saja Boys, de K-Pop Demon Hunters, la cual llegará con toda una nueva línea de productos como UNO, Hot Wheels y otros coleccionables. No obstante, se adelantó que, mientras algunos productos ya se encuentran disponibles para su compra, algunos otros solo pueden reservarse dentro de la página web.

Para los fans, una de las grandes novedades de la nueva colección es la figura de Jinu, la cual se sumará a los coleccionables de Little People, que presentará a todos los miembros. HUNTR/X. Si te interesa ampliar tu colección, esta es la lista completa de nuevas piezas que ya puedes adquirir o reservar.



Muñeca de colección K-Pop Demon Hunters Jinu

Muñeca de moda cantante K-Pop Demon Hunters Zoey

Muñeca de moda cantante K-Pop Demon Hunters Mira

Muñeca de moda K-Pop Demon Hunters Jinu

Baraja UNO KPop Demon Hunters

Hot Wheels KPop Demon Hunters Porsche 911 GT3 R (992)

Muñeca de moda K-Pop Demon Hunters Zoey:

Muñeca de moda cantante K-Pop Demon Hunters Rumi

Muñeca de moda K-Pop Demon Hunters Rumi

Muñeca de moda K-Pop Demon Hunters Mira

Set de figuras Little People Collector KPop Demon Hunters HUNTR/X

Set de figuras Little People Collector KPop Demon Hunters Saja Boys

Pack de 3 HUNTR/X Rumi, Mira y Zoey “What It Sounds Like”

K-Pop Demon Hunters se ha vuelto una de las franquicias más importantes de todos los tiempos, consolidándose no solo como un producto audiovisual, sino como una industria de coleccionismo en crecimiento. Si eres fan de esta saga y quieres ampliar tu colección, cualquiera de estas puede ser una gran opción.