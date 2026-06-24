Los mejores “5" juguetes para celebrar UN AÑO del estreno de K-Pop Demon Hunters

Ha pasado un año desde el gran estreno de K-Pop Demon Hunters, filme que se ha colocado como uno de los máximos estrenos de los últimos años, y es ahora que los seguidores continúan celebrando el fenómeno mundial con figuras, peluches, minicoleccionables, sets temáticos y artículos inspirados en los personajes más populares de la historia. Por ello ahora te contamos sobre 5 juguetes que todo fan de K-Pop Demon Hunters quiere.

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K-Pop Demon Hunters o, en español, Las guerreras K-pop, se estrenó hace un año, un 20 de junio de 2025, y desde entonces se ha consolidado como una de las películas de fantasía urbana y musical más importantes de todos los tiempos. Producida por Sony Pictures Animation y distribuida a nivel global por Netflix, narra la historia de un grupo femenino de K-pop que tiene una vida secreta en donde utilizan el poder de su música para combatir a demonios que amenazan a la humanidad.

5 juguetes imperdibles de K-Pop Demon Hunters para celebrar un año de su estreno

Figura de Hot Toy escala 1:6

Sin lugar a dudas, esta es una de las piezas imperdibles que no puede faltar en tu colección, la cual cuenta con articulaciones invisibles y accesorios que complementarán el aura de la pieza.

Figura de Hot Toy escala 1:6 |Hot-toys

Demon Jinu Collector Doll (Mattel)

Este muñeco de colección pertenece a la gama de lujo de la franquicia, la cual destaca por sus detalles, lo que la convierte en una opción imperdible para cualquier coleccionista de la saga.

Demon Jinu Collector Doll (Mattel)|MAtell Coleccions

Little People Set

Este set de figuras en miniatura captura toda la fuerza de los personajes en pequeñas figuras cautivadoras, perfectas para complementar cualquier colección inspirada en K-Pop Demon Hunters.

Little People Set|Matell Creations

Set de Lego de Derpy Tiger y Sussie Bird

Otro clásico para los coleccionistas de juguetes son sin duda los sets de armar de Lego, el cual ahora presenta la versión de Derpy Tiger y Sussie Bird.

Derpy Tiger y Sussie Bird

UNO de K-Pop Demon Hunters

Este clásico juego de cartas se presenta como uno de los juegos de mesa favoritos de todos los tiempos, el cual no solo promete horas de diversión, sino también escenas e imágenes inspiradas en la película, las cuales pueden complementar cualquier colección.

Matell

A un año del estreno de K-Pop Demon Hunters, su presencia dentro del gusto de los consumidores sigue más vigente que nunca, por lo que estas 5 opciones de juguetes inspirados en K-Pop Demon Hunters son una opción ideal para complementar tu colección.