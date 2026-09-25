3 sets de tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters; ideales para regalar a un fan de las Guerreras Kpop

El fenómeno de Kpop Demon Hunters no cesa. A más de un año de su estreno en plataformas de streaming, la cinta de las Guerreras Kpop se mantiene como una de las más exitosas en la industria de la animación, por lo que no es sorpresa que cada día haya más mercancía inspirada en las HUNTER/X y el resto de los personajes. Entre las novedades que más destacan entre los fans, se encuentran nuevos sets de tarjetas coleccionables, perfectos para regalar o intercambiar.

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Kpop Demon Hunters: los mejores 3 sets de tarjetas coleccionables de las Guerreras Kpop para regalar

Los sets de cartas coleccionables son el regalo perfecto para cualquier fan. Además de pasar horas de diversión mientras intentan completar su propia colección, también los incentiva a convivir con otros seguidores al momento de intercambiar tarjetas. Dicho esto, aquí te compartimos tres conjuntos de cartas que puedes encontrar fácilmente en línea.



Tarjetas coleccionables tradicionales: Cada caja de cartas cuenta con un total de 12 paquetes con ocho tarjetas coleccionables. En total, son 999 modelos diferentes, todos con un diseño único y especial, inspirado en los personajes y mejores momentos de Kpop Demon Hunters.

Tarjetas coleccionables tradicionales de Kpop Demon Hunters | Crédito: Kayou Tarjetas coleccionables mini: ¿Set coleccionable de tarjetas mini? ¡Claro que sí! Esta invención cuenta con un total de 41 cartas diferentes, aproximadamente de la mitad del tamaño de una tarjeta estándar. Sin duda, se trata de una colección súper adorable, por lo que no es sorpresa que sea de las más buscadas por los fans.

Tarjetas coleccionables mini de Kpop Demon Hunters| Crédito: Kayou Tarjetas coleccionables con acabado en cromo: Este set de tarjetas coleccionables mezcla cartas con acabado en cromo de los personajes y escenas de la cinta; así como varias series de stickers. En total, ofrece 60 photocards para coleccionar e intercambiar y 72 estampas diferentes.

Tarjetas coleccionables con acabado en cromo de Kpop Demon Hunters | Crédito: Jiuznowalas

Cualquiera de los sets anteriores están disponibles en línea. Solo ingresa a la tienda web de tu preferencia, teclea el nombre en el buscador y listo. ¡Prepárate para coleccionar e intercambiar tarjetas!