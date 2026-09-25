4 juegos de mesa de Kpop Demon Hunters para regalar a un fan de las Guerreras Kpop

Rumi, Zoey y Mira se han convertido en los personajes favoritos de millones de personas alrededor del mundo gracias al tremendo éxito de Kpop Demon Hunters. Desde su estreno en streaming hace más de un año, la cinta ha logrado reunir más de 679 millones de reproducciones, mientras que su OST original cuenta con más de 15 mil millones de streams. Si en tu casa también reina la fiebre por las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 4 juegos de mesa para sorprender y regalar a esa persona especial.

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4 juegos de mesa divertidos para regalar a un fan de Kpop Demon Hunters

Desde juegos de mesa tradicionales, como el UNO, hasta actividades poco convencionales, como el Dobble Stop It!. Checa estos 4 juegos de mesa inspirados en las Guerreras Kpop con los que podrás pasar horas de diversión.

