4 juegos de mesa de Kpop Demon Hunters para regalar a un fan de las Guerreras Kpop
¡Lleva la magia de Kpop Demon Hunters directo a tu hogar con estos 4 juegos de mesa de las Guerreras Kpop! Son perfectos para regalar y pasar horas de diversión.
Rumi, Zoey y Mira se han convertido en los personajes favoritos de millones de personas alrededor del mundo gracias al tremendo éxito de Kpop Demon Hunters. Desde su estreno en streaming hace más de un año, la cinta ha logrado reunir más de 679 millones de reproducciones, mientras que su OST original cuenta con más de 15 mil millones de streams. Si en tu casa también reina la fiebre por las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 4 juegos de mesa para sorprender y regalar a esa persona especial.
También te puede interesar: 5 Photocards de los Saja Boys ideales para regalar a una fan de Kpop Demon Hunters; son coloridas y originales
4 juegos de mesa divertidos para regalar a un fan de Kpop Demon Hunters
Desde juegos de mesa tradicionales, como el UNO, hasta actividades poco convencionales, como el Dobble Stop It!. Checa estos 4 juegos de mesa inspirados en las Guerreras Kpop con los que podrás pasar horas de diversión.
- Juegos de mesa 3 en 1: Se trata del tradicional juego de memoria con tres variables diferentes y súper divertidas. Cada una de ellas está destinada al desarrollo de habilidades cognitivas, así como la concentración y rapidez mental. Sin duda, es una de las actividades favoritas entre los pequeños.
- UNO: Se trata de una de las actividades más comunes al jugar juegos de mesa. Las rondas consisten en colocar cartas que coincidan con el color o número anterior. Aquel que termine primero, será el ganador. A diferencia del juego tradicional, este cuenta con cartas temáticas de las Guerreras Kpop, así como una tarjeta especial del “Golden Honmoon” que desatará un desafío impresionante.
- Monopoly Deal: Este juego consiste en completar 3 grupos de propiedades de tres colores diferentes sobre la mesa. Se trata de partidas rápidas que suelen durar entre 15 y 30 minutos. Lo mejor de esta versión es que cuenta con personajes, temas y escenas de la película de las Guerreras Kpop; además, ¡puedes crear un club de fans!
- Dobble Spot It!: Sin duda, uno de los mejores juegos para la agilidad y rapidez mental. La dinámica consiste en observar las cartas y encontrar el símbolo que coincida entre ellas antes de todos los demás. Como era de esperarse, esta edición cuenta con cartas ilustradas inspiradas en la cinta de las Guerreras Kpop.