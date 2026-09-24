4 juguetes de Kpop Demon Hunters para que los niños desarrollen su lado artístico
¿Tienes a una pequeña Guerrera Kpop en casa? ¿O a un valiente Saja Boy? ¡Sorpréndelo con estos juguetes de Kpop Demon Hunters para desarrollar su lado artístico!
Kpop Demon Hunters se ha convertido en una de las películas animadas con mayor éxito en la historia. Gracias a su impecable recibimiento, sus personajes se posicionan como los favoritos de millones de niños alrededor del mundo. Si en casa tienes a una pequeña Guerrera Kpop o a un valiente Saja Boy, aquí te compartimos 4 juguetes inspirados en la cinta para que los niños desarrollen su lado artístico.
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4 juguetes de Kpop Demon Hunters para que los niños desarrollen su lado artístico
La cinta de las Guerreras Kpop sigue la historia de las HUNTER/X, un grupo de femenino de kpop, integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes llevan una vida secreta como cazadoras de demonios. Hartos de ser vencidos por las Guerreras, los demonios se infiltran en el mundo de los humanos con su propia boyband: los Saja Boys, dando como resultado un intenso duelo musical. Como es de esperarse, la película cuenta con un arte impresionante, que va desde su OST original hasta la animación. Bajo esta línea, te compartimos 4 juguetes de Kpop Demon Hunters, perfectos para desarrollar el lado artístico en los niños.
- Set de arte: Con este increíble set de arte, los fans de las Guerreras Kpop podrán recrear los outfits de los personajes de la cinta, además de echar a volar su imaginación a través de nuevas y divertidas creaciones.
- Karaoke: ¿Qué sería de Kpop Demon Hunters sin su increíble banda sonora? Sin duda, cantar e interpretar canciones es una de las actividades con mayor nivel artístico. Si tu hijo es fan de éxitos como “Golden” y “Soda Pop”, este set de karaoke es perfecto para pasar horas de diversión.
- Brazaletes: ¿Tener tus propias pulseras de las Guerreras Kpop? Esto es una realidad gracias a este increíble set de cuencas para hacer brazaletes. Lo mejor de todo es que las posibilidades son infinitas. Puedes crear joyería inspirada en tu personaje favorito, canciones o incluso hacer brazaletes de amistad. El chiste está en dejar volar tu imaginación y sacar ese lado creativo.
- Set de muñecas: Las muñecas son perfectas para sumergir a los niños en los juegos de rol. A través de este tipo de actividades, los pequeños no solo aprenden comportamientos y habilidades sociales, sino que también pueden crear o imaginar nuevos escenarios mientras incentivan su lado creativo.