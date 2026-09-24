Kpop Demon Hunters se ha convertido en una de las películas animadas con mayor éxito en la historia. Gracias a su impecable recibimiento, sus personajes se posicionan como los favoritos de millones de niños alrededor del mundo. Si en casa tienes a una pequeña Guerrera Kpop o a un valiente Saja Boy, aquí te compartimos 4 juguetes inspirados en la cinta para que los niños desarrollen su lado artístico.

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4 juguetes de Kpop Demon Hunters para que los niños desarrollen su lado artístico

La cinta de las Guerreras Kpop sigue la historia de las HUNTER/X, un grupo de femenino de kpop, integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes llevan una vida secreta como cazadoras de demonios. Hartos de ser vencidos por las Guerreras, los demonios se infiltran en el mundo de los humanos con su propia boyband: los Saja Boys, dando como resultado un intenso duelo musical. Como es de esperarse, la película cuenta con un arte impresionante, que va desde su OST original hasta la animación. Bajo esta línea, te compartimos 4 juguetes de Kpop Demon Hunters, perfectos para desarrollar el lado artístico en los niños.

