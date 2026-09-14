4 muñecas de Rumi de Kpop Demon Hunters para regalar a una fan de las Guerreras Kpop

Desde su lanzamiento en junio de 2025, Kpop Demon Hunters se ha consolidado como una de las películas animadas con mayor éxito en la historia, por lo que no es sorpresa que sume millones de fans alrededor del mundo. Si en casa tienes a una pequeña fan de las Guerreras Kpop y pronto se avecina una ocasión especial, aquí te compartimos 4 muñecas de Rumi, líder de las HUNTER/X, perfectas para regalar en cualquier momento.

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Las mejores 4 muñecas de Rumi de Kpop Demon Hunters para regalar a las fans de las Guerreras Kpop

Desde muñecas de colección hasta juguetes de peluche que cualquier fan de Kpop Demon Hunters adorará… Aquí te compartimos 4 opciones para sorprender a esa pequeña Guerrera Kpop que está obsesionada con Rumi:

