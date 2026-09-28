El otoño llegó y eso solo significa una cosa: la temporada de frío se acerca, y qué mejor manera de hacer frente a las bajas temperaturas que con una pijama súper calentita de tu personaje favorito. Si en tu casa aún reina la fiebre por las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 4 conjuntos oficiales, inspirados en Zoey, Mira y Rumi, ideales para sorprender y regalar a cualquier fan de Kpop Demon Hunters.

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4 pijamas oficiales de Kpop Demon Hunters para regalar a una fan de las Guerreras Kpop

¡Hay para todos los gustos! Checa estos 4 diseños de pijamas oficiales de Kpop Demon Hunters, cada uno cuenta con un estampado increíble, inspirado en las Guerreras Kpop.



Pijama versión estrellas: Esta pijama en tono rosado es perfecta para cualquier fan de las Guerreras Kpop. Consta de dos piezas y viene acompañada de un increíble antifaz. El pantalón es de cintura elástica, al igual que la banda para los ojos. Tejido 100% de algodón.

Pijama de Kpop Demon Hunters | Crédito: Lefties Pijama The Takedown Tour: Otra increíble opción para sorprender a esa fan de las Guerreras Kpop. Esta pijama cuenta con un estampado en grande de las HUNTER/X en la parte superior, mientras que la inferior tiene el logo de la cinta. Es 75% poliéster y 25% algodón.

Pijama de Kpop Demon Hunters | Crédito: Kpop Demon Hunters Pijama versión anime: Este diseño es más sencillo pero igual de lindo. Consta de dos piezas, una playera 100% algodón con un estampado de las Guerreras Kpop en versión anime, acompañada de un cómodo pantalón en tono morado, 95% algodón y 5% elastano.

Pijama de Kpop Demon Hunters | Crédito: H&M Pijama versión anime con estampado en pantalón: Esta opción también cuenta con un estampado gigante de las HUNTER/X en versión anime. A diferencia de la anterior, esta hermosa pijama también tiene pequeños estampados en la parte inferior. Es 100% poliéster.

Pijama de Kpop Demon Hunters | Crédito: Kpop Demon Hunters

Precio y dónde comprar las pijamas de Kpop Demon Hunters en México

Cualquiera de las pijamas enlistadas en este artículo están disponibles en línea. Los precios van de los $399 a los $650 pesos mexicanos, según el diseño y la talla que elijas. Solo ingresa al navegador de tu preferencia y busca la imagen del conjunto que más haya llamado tu atención, ordena y listo. ¡Prepárate para llevar la magia de las HUNTER/X directo a la cama!